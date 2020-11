Kommentar

Exit Bibis bestevenn

Av Per Olav Ødegård

Foto: MORTEN MØRLAND

Statsminister Benjamin «Bibi» Netanyahu har sagt at Donald Trump er den beste venn Israel har hatt i Det hvite hus. Nå må Bibi gjenoppta kontakten med en gammel bekjent.

Forholdet mellom president Barack Obama og Netanyahu ble svært anstrengt. Men etter at Trump flyttet inn i Det hvite hus fikk Netanyahu alt han pekte på. Nå er den tiden snart over.

Bibi har kjent Joe Biden mye lengre enn bestevennen Trump. Forholdet går over 30 år tilbake i tid, og det skal være vennskapelig. Netanyahu hadde langt større problemer med Barack Obama, Bill og Hillary Clinton.

At Biden tar over betyr ingen radikal omlegging av amerikansk Midtøsten-politikk. USA vil fortsatt være Israels viktigste allierte, og en garantist for landets sikkerhet. Men det vil bli en merkbar justering av kursen, særlig i forhold til Iran og palestinerne.

Netanyahu vil møte mer motstand i Washington enn han har vært vant til de siste fire årene. Biden ønsker å redde atomavtalen med Iran som Trump skrotet. Og palestinerne vil igjen bli lyttet til. Biden har lovet å gjenoppta både diplomatisk kontakt og økonomisk støtte til palestinerne. Veien tilbake til forhandlinger mellom israelere og palestinere er likevel lang og kronglete, brolagt som den er av minnene om alle tidligere mislykkede forsøk.

Israel og Saudi-Arabia var de to første land Trump besøkte som president i 2017. Israel var et av de første land den nyvalgte senator Joe Biden besøkte i 1973. Biden kom til Israel like før krigsutbruddet i 1973. Han beskrev senere sitt møte med statsminister Golda Meir som et av de mest betydningsfulle i hele sitt liv.

Biden har alltid vært ansett som en sterk støttespiller for Israel. Men Netanyahu kan ikke lenger forvente ukritisk støtte. Midtøsten er kanskje det området i verden hvor Trump har satt det mest tydelige fotavtrykk.

Han flyttet USAs ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem. Han anerkjente Israels suverenitet over Golanhøydene. Trump fremmet en delingsplan av Vestbredden som ga Israel grønt lys for å annektere store deler av det okkuperte palestinske landområdet. Han kalte det “Århundrets avtale”, men den ble lagt på hyllen etter noen måneder.

Mot slutten av sin presidenttid bidro Trump sterkt til at flere arabiske land normaliserte forbindelsene til Israel. Det kalles fredsavtaler, men innebærer blant annet salg av avanserte amerikanske våpen til autoritære stater ved Den persiske gulf.

Biden vil ikke flytte USAs ambassade tilbake til Tel Aviv. Men kan vil gjenåpne et konsulat i Jerusalem som kan ivareta kontakten med det palestinske lederskap i Ramallah. PLO-kontoret i Washington, D.C., som Trump stengte for to år siden, vil bli gjenåpnet. Biden ønsker en tostatsløsning og mener nye israelske bosettinger er hinder for å få dette til.

Biden ønsket avtalene om en normalisering av forholdet mellom Israel og De forente arabiske emirater og Bahrain velkommen. Men hvis han tar USA inn i atomavtalen med Iran vil det skape problemer, både i forhold til dagens israelske regjering og sunnimuslimske monarkier i regionen. De oppfatter Iran som den største trussel mot deres sikkerhet.

Trump kalte atomavtalen, som ble fremforhandlet i Obamas tid, for verdens verste. Biden sa at Trumps beslutning om å forlate avtalen var en selvpåført katastrofe. En betingelse for at amerikansk gjeninntreden vil være at iranerne innfrir alle forpliktelser i avtaler.

Trump er trolig mer populær i Israel enn i sitt eget land. Da det amerikanske instituttet Pew i 2019 foretok en internasjonal måling av holdningene til Trump var Israel det eneste landet der et flertall støttet hans politikk. I høst viste en israelsk meningsmåling at 70 prosent av israelske jøder foretrakk Trump i presidentvalget.

Det er grunn til å tro at Israels arabiske befolkning har en annen oppfatning. Det har også jødiske velgere i USA. 77 prosent av amerikanske jøder støtter Biden, mens 21 prosent velger Trump. Ikke siden 2008 har en demokratisk kandidat fått større oppslutning fra jødiske velgere, ifølge en meningsmåling GBAO Strategies har foretatt for den liberale organisasjonen J Street.

Amerikanske jøder utgjør en svært liten minoritet, bare om lag to prosent av den amerikanske befolkningen. Deres stemmer er ikke avgjørende i et presidentvalg. Men som Anshel Pfeffer skriver i den israelske avisen Haaretz: Flere jøder stemmer for den amerikanske presidenten enn for noen annen valgt representant i verden.

At Trump har nære bånd til Netanyahu hjelper ham ikke i forhold til liberale og progressive amerikanske jøder. Men blant ortodokse jøder har det gjort et stort inntrykk. Mange av dem trykker Trump til sitt bryst. Da ultra-ortodokse i Brooklyn nylig demonstrerte mot corona-restriksjoner ble det viftet med Trump-flagg.

Ortodokse og konservative legger mest vekt på hans sterke støtte til Israel: De liberale anklager presidenten for å inspirere ytre høyre grupper og lefle med det autoritære og konspirasjonsteoretiske. Tradisjonelt stemmer jødiske velgere i hovedsak på kandidater fra det demokratiske parti. Amerikanske jøder er polarisert, slik nasjonen er. Men et flertall av dem er liberale, med liten sans for både Trump og Netanyahu.

