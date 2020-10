Leder

Vern om pressens rolle

VIL HA UT JOURNALISTENES EPOSTER: Laila Anita Bertheussens forsvarer John Christian Elden krever å få legge frem e-postene til Dagbladet og NRK med en påstått gjerningsgruppe. Aktoratet og Fredrerik Ranke (til venstre) motsetter seg ikke dette.

Dagbladet og NRK gjør rett i å nekte å utlevere e-poster som Laila Bertheussens forsvarere mener er relevante i rettssaken mot henne.

E-postene skal angivelig stamme fra en eller flere personer som hevder at de står bak truslene mot daværende justisminister Tor Mikkel Wara, og hærverket mot boligen hans.

Bertheussens forsvarere mener kunnskap om avsender av e-postene kan kaste nytt lys over saken, og bidra til å frikjenne deres klient. De har derfor bedt om at domstolen må pålegge Dagbladet og NRK å legge frem e-postene og tilhørende metadata som kan bidra til å avsløre avsenderens identitet.

Det bør domstolen si nei til. Avgjørelsen kommer om noen dager. Uavhengig av domstolens beslutning, nekter begge mediehus å utlevere hele eller deler av materialet de sitter på. Selvfølgelig. Pressen utleverer hverken sine kilder, eller stoff som de ikke har publisert.

Lord Northcliffe, de britiske tabloidenes far, definerte nyheter som «noe noen, ett eller annet sted, ønsker å skjule». Dersom pressen skal være i stand til å avsløre det skjulte, må de som kommer til oss, være trygge på at de kan stole på oss.

Mange av dem som sitter på opplysninger om for eksempel maktmisbruk, korrupsjon eller andre kritikkverdige forhold, risikerer mye ved å bringe disse opplysningene videre. Uten et absolutt kildevern vil terskelen for mange av dem bli for høy.

Kildevernet er samfunnets sikkerhetsventil. Dersom kildevernet i en eneste sak brytes, vil mange bli skremt fra å ta kontakt med journalister og redaktører. Resultatet blir at den kritiske og undersøkende journalistikken blir svekket. På sikt rammer det hele samfunnet. Det har vi ikke råd til.

Forsvarerne har, etter dagens lovverk, mulighet til å kreve å få utlevert materialet som kan identifisere kilden. For selv om kildevernet er beskyttet i norsk lov, så er ikke dette uten unntak. Dessverre.

Likevel - uavhengig av norsk lov, så er kildevernet i dag absolutt. Pressens etiske regelverk er krystallklart på dette området. Pressen praktiserer sivil ulydighet, og nekter å opplyse om sine kilder, også dersom de blir pålagt det av politiet eller domstolene. Journalister og redaktører går heller i fengsel enn å bryte kildevernet.

Kildevernet er så avgjørende for pressens mulighet til å avsløre kritikkverdige forhold i samfunnet at det bør lovfestes som et absolutt vern. Dette har lenge vært et krav fra pressen selv. Uansett kan alle de som tar kontakt med pressen, være trygge på at vi aldri vil røpe våre kilder. En samlet presse står bak NRK og Dagbladet. Slik vi gjør i alle saker som handler om kildevern.

