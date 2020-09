Leder

Kina setter uigurer i interneringsleirer

«YRKESSKOLE»?: Dette er, ifølge kinesiske myndigheter, en pedagogisk instititusjon for uigurer. Foto: GREG BAKER / AFP

Mens kinesiske myndigheter hevder at de bygger ned sine interneringsleirer for uigurer og andre minoriteter, viser satellittbilder og internasjonale undersøkelser at det motsatte er tilfelle. Siden 2017 har Kina bygd 380 slike fengselsanlegg, og 14 nye er under konstruksjon.

De ulike leirene på bilder fremskaffet av Australian Strategic Policy Institute (ASPI) og bekreftet på bakken av et team fra The Washington Post, viser et nettverk av forvaringsbygg – fra inngjerdede anstalter med antatte utdanningsfasiliteter, fabrikker og fotballbaner til rene konsentrasjonsleirer med høye murer og overbygde luftegårder.

Funnene viser at kinesiske myndigheter – til tross for alle forsikringer om det motsatte – bare fortsetter undertrykkelsen av de muslimske uigurene, et folk av tyrkisk avstamning, som holder til i den autonome Xinjiang-provinsen lengst nordvest i Kina.

ASPIs dokumentasjon bekrefter at ekspansjonen av nye anlegg er blitt videreført gjennom 2019 og 2020, og synliggjør nok en gang hvordan Bejing-regimet holder minoritetsbefolkningen som gisler – og en hel verden for narr.

Så sent som i sommer avviste Kinas myndigheter at det foregår brudd på menneskerettighetene i Xinjiang. De samme myndigheter har også benektet interneringsleirenes eksistens. Samtidig har Beijing sørget for å trakassere og hindre journalister, diplomater og utsendinger fra internasjonale organisasjoner i å besiktige disse anleggene og snakke med folk som har vært der.

Imidlertid: Da avslørende rapporter og fotografier som både viste hva slags frihetsberøvelse det her var snakk om, og hvor disse anstaltene lå, kalte Beijing dem «institusjoner for arbeidstrening». De strengeste var kun «omskoleringsleirer». Betegnelsen i seg selv gir ekko av menneskesynet til andre ensrettende bevegelser i regionen, så som Pol Pots Røde Khmer, et ideologisk skrekkabinett som ble hyllet her hjemme av Pål Steigan og AKP-kadrene på ytre venstre fløy.

En ekspertgruppe fra FN har anslått at minst én million mennesker, kanskje flere, holdes innesperret i disse interneringsleirene. Nå er kinesernes forklaring at de er «nødvendige korreksjonsprogrammer» overfor uigurene for å hindre terrorisme. Et helt folk er altså terrorister i Beijing-diktaturets øyne. Det er de selvfølgelig ikke. Derimot er det grunn til å tro at kommunist-Kina frykter oppstand når de behandler uigurene så nedlatende som de gjør.

Menneskerettighetsforkjempere kaller det som skjer i Xinjiang «kulturelt folkemord». Hele familier risikerer å bli internert for å være i besittelse av Koranen. Å bære muslimske plagg er forbudt. I leirene tvinges de til å spise svinekjøtt og drikke alkohol, ifølge rapporter. Kvinner steriliseres.

Moskeene er bygd om til kafeer. Den ene Kina-godkjente moskeen har bønnetider på tidspunkt som ikke er harmonisert med islamsk tidsskjema. I uigurenes gamleby i Kashgar er deres gamle kulturminner gjort om til temapark for kinesiske turister. Ydmykelsen er total.

