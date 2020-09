Leder

Vi har et særskilt ansvar for dem uten stemme

Selv om Asker kommune visste at besøksforbud var ulovlig, lot de en plakat henge på døren i en måned. Det er ett av mange eksempler på at sårbare menneskers grunnleggende rettigheter ble brutt. Foto: Espen Rasmussen / VG

Historiene om hvordan grunnleggende rettigheter for samfunnets mest sårbare ble satt til side under pandemien, er mange og vonde.

Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Da Marianne Oma (57) ville besøke sin multifunksjonshemmede datter, ba Molde kommune henne undertegne et brev om at datteren kunne dø. Datteren er uten språk og mulighet til å forstå hva som skjedde under pandemien. Moren er hennes eneste foresatte.

les også Marianne ville besøke datteren – måtte underskrive brev om at datteren kunne dø av covid-19

I mars innførte Asker kommune et ulovlig besøksforbud hjemme hos Anja Haralstad. Hun har en lett utviklingshemming og bor i Askervangen bofellesskap. Etter to dager skjønte kommunen at det de gjorde var lovstridig. Likevel lot de en plakat med beskjed om besøksforbud henge på døren i en måned. Det ble heller ikke sendt ut skriftlig beskjed til de pårørende om at besøksforbudet var opphevet.

Historiene er dessverre ikke unike. VG har avslørt at minst 133 kommuner innførte besøksstans for over 2400 utviklingshemmede som bor i bofellesskap og omsorgsboliger under pandemien. Tallet er sannsynligvis høyere.

Nå kommer historiene om ensomheten og frykten folk har kjent på under isolasjonen. Vi har fått høre hjerteskjærende historier om nære slektninger som ikke fikk treffe hverandre, og som til og med måtte underskrive «dødsbrev».

les også Kommunen stengte døren til Anjas (46) private hjem

Kommunenes intensjon var å forhindre smitte. Da landet stengte ned i mars, var det mange som ikke visste hvordan det skulle håndteres. Situasjonen var ny. Det var også mye frykt og uro i befolkningen.

Det er likevel ingen unnskyldning for at mange kommuner ofret grunnleggende rettigheter. Vi har sett mer uhjemlet tvang, dårligere klagemuligheter og færre tilsyn.– Det er ikke lov å innføre besøksforbud til private hjem i Norge. Det er ikke mer lov hos en person med psykisk utviklingshemming enn for deg og meg, uttalte jusprofessor Hans Petter Graver ved Universitetet i Oslo til VG.

Selv om vi fortsatt lever med smitte i samfunnet, er evalueringen av hvordan Norge har håndtert pandemien i gang. Det er helt nødvendig at myndighetene har en bunnløst ærlig gjennomgang av hvordan vi klarte og fortsatt klarer å ivareta de mest sårbare menneskene.

AUF-leder Ina Libak har tidligere sammenlignet corona med et forstørrelsesglass som forsterker ulikheter i samfunnet. Derfor har vi også et særskilt ansvar for de stemmeløse, om det er utsatte barn som trenger hjelp fra barnevernet, funksjonshemmede eller syke eldre som bor på institusjon. Selv om smittevern er viktig, er det ikke slik at alle andre menneskelige behov forsvinner.

Publisert: 27.09.20 kl. 18:31

Les også

Mer om Smittevern Coronaviruset