Løslat kvinnene

FENGSLET: Loujain al-Hathloul er en av kvinneaktivistene som ble fengslet i 2018. Bildet er tatt tidligere og på ukjent sted. Foto: FACEBOOK/AFP

Saudi-Arabias sterke mann, kronprins Mohammad bin Salman, liker å fremstille seg som reformator. En som vil gi landets kvinner større frihet. Men de som virkelig kjemper for reformer, kvinnerettsaktivistene, kastes i fengsel uten lov og dom.

Saudi-Arabia har for tiden presidentskapet i G20, gruppen av økonomiske stormakter. I helgen er regimet vertskap for et virtuelt toppmøte med verdens mektigste ledere. USAs utenriksminister Mike Pompeo er for tiden på rundreise i regionen, og skal også avlegge Saudi-Arabia et besøk. Land som Kina eller Russland vil ikke ta opp menneskerettigheter på toppmøtet. Men det bør vestlige land gjøre.

I det ultra-konservative kongedømmet pågår det en systematisk undertrykkelse av kvinner. Det stilles strenge krav til deres antrekk, de kan ikke forlate sine hjem uten følge av en mannlig slektning og de har svært få muligheter til å finne arbeid. Inntil juni 2018 var det forbudt for kvinner å kjøre bil. bin Salman ønsket å vise reformvilje ved å oppheve forbudet. Det paradoksale var at mange modige kvinner som i lengre tid hadde kjempet mot forbudet, og andre kjønnsbaserte restriksjoner, våren 2018 ble arrestert. De er ikke blitt stilt for en domstol og fem av kvinnene sitter fortsatt fengslet.

En av dem er Loujain al-Hathloul. Hun har sultestreiket siden 26 oktober i protest mot soningsforholdene. Hun og de andre kvinnene har ikke gjort noe annet enn å drive en fredelig kampanje for grunnleggende rettigheter som vi tar for en selvfølge. Ifølge Human Rights Watch og Amnesty International skal de ha blitt utsatt for tortur, trakassering og isolasjon.

Regimet viser et janusansikt. På den ene side vil det fremstå som reformvillig og åpent for business med verden. bin Salman har sagt at han ønsker å gi kvinnene større muligheter i arbeidslivet. På den andre siden slår det hardt ned på kvinner, menneskerettighetsaktivister og alle som på fredelig vis kjemper for reformer som for lengst burde vært innført. I stedet for å reformere har myndighetene strammet grepet ved å fengsle og trakassere de som våger å si ifra. I 2018 ble journalisten Jamal Khashoggi brutalt drept i Saudi-Arabias konsulat i Istanbul.

Vi støtter kravet fra internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner om at de fredelige aktivistene umiddelbart må settes fri. At landets ambassadør til Storbritannia sier at det pågår en diskusjon om de fengslede kvinnene viser at regimet er påvirkelig for press. Det må ikke være en avledningsmanøver. G20 møtet er en god anledning for å ansvarliggjøre Saudi-Arabia for menneskerettighetsbrudd.

Publisert: 20.11.20 kl. 07:16

