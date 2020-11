Espen Søbye. Foto: Trond Solberg

Debatt

Ad «Michelet-debatten»

Her er en liten oppklaring i diskusjonen om Marte Michelets bok «Hva visste hjemmefronten?»

ESPEN SØBYE, forfatter og sakprosakritiker

Under overskriften «Karikert debatt om antisemittismens historie i Norge» skriver historiker Kjetil Braut Simonsen 30. november: «I debattene om boken er det blitt antydet at historikerne har rettet lite fokus på slike temaer. I et intervju med Klassekampen 28. november hevder for eksempel Espen Søbye og Bjørn Westlie at problemstillingene er følsomme for historikere, og at det ikke har vært skrevet veldig mye om jødenes skjebne under krigen.»

Klassekampens utmerkede kulturjournalist Dag Eivind Undheims intervju med meg lyder i sin helhet:

«En av dem som har engasjert seg i «Michelet-debatten» de siste ukene, er sakprosaforfatter Espen Søbye.

- Det er påfallende at de bøkene som omhandler jødene og krigshistorien - både de som skaper debatt og de som ikke gjør det - er skrevet av folk som ikke er knyttet til akademiske institusjoner, sier Søbye.

Han trekker en parallell til Tyskland for å illustrere sitt poeng.

- Her skrives det mye om teamet også innenfor akademiske institusjoner, sier Søbye, som også tar opp saken i et essay i Morgenbladet denne uka.

Her skriver Søbye at Marte Michelets bok «ble en øyeåpner» da den kom ut i 2018 og at «den reiste spørsmål mange ikke hadde tenkt på tidligere».

- Hvorfor har ikke faghistorikere vist mer interesse for temaet?

- Her trenger vi ikke bare peke på historikerne. Det gjelder like mye andre akademikere som filosofer, sosiologer og folkeminnegranskere. Men hvorfor de ikke har tatt opp temaet, er derimot vanskelig å forklare.»

Publisert: 30.11.20 kl. 12:43

