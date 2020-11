Leder

Vant fredspris – startet krig

KORT FRED: Abiy Ahmed mottar Nobels fredspris i desember 2019. Mindre enn et år senere fører han krig i eget land. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Da Etiopias statsminister Abiy Ahmed mottok Nobel fredspris for ett år siden konstaterte vi at dette var en fredspris uten fred. Siden den gang har uløste konflikter blitt til åpen krig. Fredsprisvinneren har startet en militær offensiv mot landsmenn i Tigray.

At Abiy Ahmed fikk fredsprisen viser seg i ettertid å være et av de største feilgrep Nobelkomiteen har begått. Mange prisvinnere har vært omstridt. Noen har åpenbart ikke innfridd forventningene. Men det er ganske enestående at en fredsprisvinner starter krig mot en del av sitt folk, mindre enn ett år etter at han ble hyllet i Oslo rådhus.

I dag uttrykker Nobelkomiteen «dyp bekymring» over utviklingen i Etiopia. Det er det all grunn til. Krigen fører til store lidelser for sivile og driver mange på flukt. Det angår i høy grad Somalia, Eritrea og Sudan. Kampene på Afrikas horn kan destabilisere regionen.

Nobelkomiteen ønsket å være en pådriver i fredsprosessen. De ville styrke Abiy Ahmeds «viktige arbeid for fred og forsoning». Det var en godt motiv. Men allerede for ett år siden var det god grunn til å stille spørsmål ved om tidspunktet var det rette. Det var ikke oppnådd fred. Reformprosessen var fortsatt i en startfase. Men Abiy Ahmed hadde undertegnet en fredserklæring med Eritrea.

– Krig er summen av helvete, sa Abiy Ahmed da han talte i Oslo rådhus. I høst har folket i Tigray igjen fått erfare hva det betyr. Regjeringsstyrkene har omringet region-hovedstaden Mekele med en halv million innbyggere. Opprørerne må overgi seg eller bli knust, er fredsprisvinnerens klare advarsel. Flere hundre, kanskje tusener, er så langt blitt drept. 40 000 sivile har flyktet til Sudan.

Vi håpet prisvinneren ville være en nasjonsbygger og fredsskaper. I stedet startet han en militær offensiv mot Tigray og folkets frigjøringsfront (TPLF). Abiy Ahmed hevder at det var TPLFs provokasjoner som førte til krig. Han måtte gå til angrep for «å redde landet». Nå ber han verdenssamfunnet avstå fra uvelkommen innblanding.

Abiy Ahmed må umiddelbart stanse den militære offensiven. Den afrikanske union (AU) ønsker å gi diplomati en mulighet. Abiy Ahmed bør gå med på forhandlinger som kan hindre en enda større katastrofe. Vi har mistet illusjonene, men kanskje kan det redde noe av hans omdømme. For Nobelkomiteen har skaden allerede skjedd.

