Årets vinner av Eurovision!

Det er mange artister å heie på i årets konkurranse. Men la oss alle heie litt på Manizja også. Både i år og neste år og årene etter det.

GURI IDSØ VIKEN, skribent

«Every Russian woman needs to know/You're strong enough to bounce against the wall», synger Manizja. Den russiske artisten i årets Eurovision er minoritetskvinne, feminist og LHBTQI-aktivist, født i Tadsjikistan. Teksten hennes handler om vold mot og diskriminering av russiske kvinner, særlig minoritetskvinner.

På sceneveggen bak henne skinner hundrevis av syngende fjes fra dragqueens, cross-dressers og andre dronninger, mange med visuelle LHBTQI-referanser, som til sammen danner ordene «Russian Woman».

«Jeg sjekker alltid telefonen min før jeg går ut», sier Manizja til The Guardian. Artisten har vært under etterforskning, som man så fint kaller det. Hun ble anmeldt av både en ortodoks kvinneorganisasjon, som mente hun fremmet hat mot russiske kvinner, og av det russiske veteranforbundet, som mente hun fremmet etnisk hat. Den russiske senatoren Valentina Matviyenko stilte senest i mars spørsmål ved hvorfor hun ble valgt til å representere landet og kalte teksten «some kind of nonsense».

Aviser og sosiale medier er fulle av så mye hat at Mainzja umulig kan sove godt om natta. Og vi kan jo bare håpe hun har gode sikkerhetsvakter.

Russlands president Vladimir Putin selv svarer med å diskreditere hele Eurovision og sier: «We are speaking about a showbusiness competition where … bearded women perform, there are singers dressed up as chickens, so we don’t consider this our issue or a matter for our attention» (The Guardians oversettelse). Putin har tydeligvis skifta mening, for det er knapt noen lands myndigheter som har brukt så mye tid på Eurovision som Russland.

Det er ikke lenger enn fire år sida Putin gjorde et stort poeng av å støtte den russiske artisten Julia Samoylova, som ikke fikk visum til Eurovision-finalen i Kiev fordi hun hadde brutt ukrainske sikkerhetsregler. Det var en åpenbar politisk provokasjon å prøve å sende Samoylova, som har opptrådd for russiske soldater i Ukraina og flere ganger i det russiskokkuperte området Krim, og det er rart med det: Det året var det veldig viktig for Vladimir Putin å gi Eurovision oppmerksomhet.

Det var det også året før, da den ukrainske artisten Jamala opptrådde med en sang som kunne tolkes til å handle om den russiske annekteringen av Krim. Den gang brukte det russiske utenriksdepartementet mye energi på å prøve å få Ukraina ekskludert fra konkurransen, og Putin slang med leppa.

Storpolitikk har alltid lurt i bakgrunnen av Russlands bidrag og mottakelsen av det, og det er nok heller ikke tilfeldig at Tadsjikistans president Emomali Rahmon er aktivt ute i mediene og hyller Manizja for ikke å skjule sitt nasjonale opphav. Landet han dikterer er ikke akkurat kjent for gode kår for kvinner og LHBTQI, så sjansen er stor for at Rahmon tenker på andre ting enn Manizjas sangtekst.

Kanskje er han mer opptatt av det faktum at Tadsjikistan har seriøse økonomiske utfordringer som følge av at Russland har stengt grensene for landets livsnødvendige arbeidsmigranter, og at Russland prøver å bruke korona som brekkstang for å få Tadsjikistan inn i den eurasiske økonomiske unionen EAEU.

Manizja kunne nok hatt mye å si til både Putin og Rahmon, men hun holder seg unna fristelsen til å score billige antirussiske poenger hos komfortable, vestlige underholdningsjournalister på pressekonferanse. Fra henne kommer det viktigste budskapet fra scenen og ut i TV-ruta til over 200 millioner seere. Der klatrer hun ut av den russiske dukka i rød kjeledress med en voldsom integritet. Hun holder hodet høyt hevet og viker ikke fra budskapet om at kvinner må stå sammen for å få det bedre, mot diskriminering og vold, for toleranse.

For også hun er en russisk kvinne, og hun har en stemme.

«Eurovision er av de største scenene i verden. Selvfølgelig vil jeg si noe viktig der», sa Manizja på pressekonferansen sin i Rotterdam. Budskapet er selvfølgelig politisk, og går helt til kjernen av folks eksistensgrunnlag. Men det er også universelt så det holder. Europas kvinner er under angrep. Fra utøvere av ulike former for vold. Men også fra abortmotstandere, religiøse fanatikere, konservative ledere, et økende kvinnehat, en økende fremmedfrykt og en økonomisk utvikling som i seg selv skaper ulikhet som rammer kvinner hardest.

Mye går feil vei, og vi trenger et godt forsvar, og vi trenger frontfigurer som Manizja. Det er artister som henne som dytter verden framover, enten det er i Eurovision, foran over 200 millioner TV-seere, eller det er på andre arenaer. De risikerer egen komfort og viser kraften i kulturen til å skape endring, løfte utfordringer fram i lyset og skape samhold for en bedre verden.

Det er mange andre artister å heie på i årets konkurranse. Men la oss alle heie litt på Manizja også. Både i år og neste år og årene etter det. La oss også støtte henne når scenelysene er skrudd av i Rotterdam, for hun kommer til å fortsette å sjekke telefonen sin hver gang hun går ut.

Hun, og så alt for mange andre kvinner over hele Europa.