REAGERER: – Det kan kun være en fra SV som klarer å gjøre en sak om rasisme til et bevis for at Norge er rasistisk, skriver Frps Jon Helgheim. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Debatt

SV-Ahamaths konspiratoriske rasismeteorier

På tross av at undersøkelser understreker vårt poeng, blir det aldri godt nok for den nyreligiøse Woke-bevegelsen som er i ferd med å manifestere seg.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

JON ENGEN HELGHEIM, stortingsrepresentant (Frp)

Norge har verdens rauseste og beste ordninger for innvandrere, og nordmenn er svært tolerante. Likevel fremsettes det stadig påstander om at landet er rasistisk og det virker som de som hevder dette blir skuffet når konspirasjonsteorien blir motbevist.

Nylig ble påstanden om at innvandrere systematisk diskrimineres i det norske arbeidsmarkedet gjort til skamme.

Hypotesen var at arbeidsgivere er rasistiske og bevisst sorterer bort utenlandske navn, derfor innførte kommunaldepartementet et forsøksprosjekt med anonyme jobbsøknader. Resultatet var at færre innvandrere ble kalt inn til intervju, stikk i strid med konspirasjonsteorien om at norske arbeidsgivere systematisk diskriminerer innvandrere.

les også Camilla Ahamath: – Ett år etter Floyd forventer jeg mer av media

Dette hindrer ikke Camilla Ahamath, likestillingspolitisk talsperson i SV, i å beskrive Norge som et rasistisk land. Det kan virke som at hun ønsker seg at vi er det, slik at hun skal ha noe å kjempe mot. For å bevise konspirasjonsteorien bruker hun et intervju med Sylvi Listhaug, som sier at Norge ikke er strukturelt rasistisk. Kritikken denne gangen var at det var for mange hvite som uttalte seg.

Denne måten å konstruere rasekonflikter på er opprørende. Hadde ingen hvite vært med i saken, hadde det sannsynligvis også bygget opp under Ahamaths rasismeteorier.

Det kan kun være en fra SV som klarer å gjøre en sak om rasisme til et bevis for at Norge er rasistisk. Jeg kan forresten opplyse Ahamath om at media setter et kritiske søkelys på FrP hver gang vi forteller Norge ikke er strukturelt rasistisk.

Ahamath avslører i sitt innlegg hvordan hun argumenterer. Ut av ingenting påstår hun at minoriteter ikke slipper til på grunn av «blendahvite mediehus». Hun trekker frem én sak hvor dette er tilfellet og kommer deretter med en rasistisk påstand om hvordan sammensetningen av norske mediehus er, og hvordan disse «blendahvite» tenker.

Det skremmende er at Ahamath og andre som deler hennes vrangforestillinger om et strukturelt rasistisk samfunn, nærmest kjemper for at vi skal ha et samfunn som diskriminerer på bakgrunn av hudfarge. La oss se til USA.

les også «En riktig tiltalende neger»

Personer med asiatisk bakgrunn overrepresentert ved universitet Harvard. Derfor har universitetet endret opptaksreglene sine, slik at disse nå diskrimineres opptakelsesprosessen for å øke andelen fra andregrupper. Kanskje Ahamath ønsker seg det samme i Norge om en gruppe er overrepresentert på norske høyskoler og universiteter?

Jeg er ganske sikker på at norske redaksjoner ikke vil være enig i at de utelukker minoriteter fra rasismedebatten, min påstand er at de tvert imot er svært opptatt av å la disse stemmene komme til utrykk. Hvis vi ikke snart stiller krav til at Ahamath og hennes likesinnede til ansvar for sine påstander, får vi samfunnet de sier at de advarer mot: Et samfunn som diskriminerer på bakgrunn av hudfarge.