Russisk press mot Norge

NY FORMANN: Utenriksminister Sergej Lavrov på møtet i Arktisk råd. Russland overtar nå formannskapet i rådet. Til høyre Islands utenriksminister Gudlaugur Thor Thordarson. Foto: SIGURJON RAGNAR/ICELANDIC MINISTRY FOR FOREIGN AFFAIRS HANDOUT / ICELANDIC MINISTRY FOR FOREIGN A

Russernes nye forsøk på å legge press på Norge må bestemt avvises.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov benyttet anledningen på møtet i Arktisk råd i Reykjavik til å angripe norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk.

Lavrov hevdet at det han kaller «permanent rotasjon» av andre lands styrker er i strid med Norges selvpålagte begrensninger i basepolitikken.

Men Norges basepolitikk består. Det samme gjør vår forsvars- og sikkerhetspolitikk, som baserer seg på medlemskap i NATO, bilaterale forsvarsavtaler med allierte land og Norges egen forsvarsevne.

Regjeringen presenterte nylig en tilleggsavtale om forsvarssamarbeidet med USA. I dagens krevende sikkerhetspolitiske situasjon er det viktig at Norge fornyer og styrker samarbeidet med vår viktigste allierte, USA.

Tilleggsavtalen er nå ute på høring og vil bli lagt frem for Stortinget i høstsesjonen. Selv om avtalen åpner for å opprette såkalte omforente områder til militært formål la utenriksminister Ine Eriksen Søreide vekt på at norske sikkerhetspolitiske prinsipper, som base-, anløps- og atompolitikken, ligger fast. Det skal ikke være utenlandske baser i Norge i fredstid.

Etter et møte med Lavrov i Reykjavik sa Søreide at nettopp fordi Norge har denne basepolitikken er det nødvendig å trene mer med allierte styrker i fredstid. Norge har i 70 år hatt en samarbeidsavtale med USA. De militære øvelsene foregår i full åpenhet. Vi mener at det er viktig for Norge å opprettholde et troverdig forsvar, basert på medlemskapet i NATO, i møte med økende russisk militær aktivitet i nord.

Lavrov valgte å ta et oppgjør med Norge i etterkant av møtet i Arktisk råd. Sikkerhetspolitikk er ikke, og skal heller ikke være, et tema i dette rådet. Arktisk råd er det viktigste internasjonale forum for fredelig samarbeid i nordområdene. De viktigste målsettingene er å sikre en bærekraftig utvikling, beskytte miljøet og fremme fredelig samarbeid mellom de åtte nasjonene som deltar.

Vi håper Russland vil videreføre den gode dialogen og samarbeidet om disse viktige tema når de nå overtar formannskapet. På mange måter er rådets arbeid uttrykk for det samme som kjennetegner norsk politikk i nordområdene.

Vi ønsker å samarbeide med Russland når det er mulig. Vi ønsker et naboforhold som er stabilt og forutsigelig. Lavrov sa også at forholdet til Norge er godt. Men når det er nødvendig må Norge også vise fasthet, og ikke gi etter for hverken politisk eller militært press.