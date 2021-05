ALENE: Sveits forsøkte å få til en EØS-lignende avtale med EU, men lykkes ikke. Foto: Tore Kristiansen

Et EØS-lærestykke

Det harde bruddet mellom Sveits og EU indikerer hvor lett det kan bli å skrote EØS i håp om å oppnå en bedre avtale.

Av VG Leder

Onsdag reiste sveitserne seg fra forhandlingsbordet og forlot EUs delegasjon. Nå er det klart at de ikke kommer tilbake. Uten en samlet handelsavtale mellom Bern og Brussel blir Sveits i EUs øyne et ordinært tredjeland – og behandlet deretter.

Sveits er ikke medlem av EU, og har heller ikke tenkt å bli det. Men ingen har tjent mer på EU enn sveitserne.

Ifølge en analyse fra Bertelsmann, gjengitt i Dagens Næringsliv, gir tilgangen til det indre marked den gjennomsnittlige EU-borger en velstandsøkning tilsvarende ca. 1000 euro i året. Sveitserne får tre ganger så mye ut av denne tilgangen. Ifølge rapporten kommer også nordmenn atskillig bedre ut på tilgangen til unionens indre marked enn EUs snittborger.

EU og Sveits har ti dusin avtaler. Enkelte er mer enn 50 år gamle. I 1972 inngikk Sveits den første frihandelsavtale med daværende EF. I løpet av de neste 40 år formerte de seg til et 120-talls bilaterale avtaler. I 1992 sa sveitserne med knapt flertall nei til å bli med i EØS. To tiår senere ble partene imidlertid enige om å samle alle disse i én EØS-lignende fellesoverenskomst. Etter syv år med forhandlinger skulle det vise seg som det eneste de kunne enes om.

Etter hvert som de bilaterale avtalene løper ut, betyr det at vilkårene for sveitsernes adgang til sitt største eksportmarked for varer og tjenester ikke blir fornyet.

Den gjensidige godkjennelse av standarder, patenter og friksjonsfrie handelsløsninger opphører. Eksisterende samarbeid og planlagte prosjekter innen alt fra forskning og utdannelse til en pågående utveksling av medisinsk utstyr og ekspertise, avvikles med det samme. Fristen for reforhandling utløp denne uke.

Slik følger sektor etter sektor de kommende måneder og år. For hver dag som går klippes en ny tråd mellom Bern og Brussel. Det betyr også at det ikke er mye igjen av «den sveitsiske løsningen», som norske EU-motstandere har fremholdt som et alternativ til EØS-avtalen.

Sammenbruddet i forhandlingene kom da sveitserne skjønte at EU ikke under noen omstendighet ville gå med på deres krav om særskilte unntak fra unionens regelverk. Som også brexit viste, er ikke EU innstilt på å innrømme utenforland tilgang til unionens goder uten samtidig å akseptere forpliktelsene som følger med.

Interessant nok har konfliktlinjene gått langs noen kjente akser. Sveitsisk fagbevegelse frykter at tette EU-bånd vil innebære sosial dumping. Proteksjonistiske næringer er redd for statssubsidiene sine. Mens de innvandringskritiske ikke vil gi EU-borgere samme trygderettigheter som sveitsiske borgere fordi det kan gi velferdsimmigranter.

Akkurat det siste blir kinkig for et land som er avhengig av at et velsmurt Schengen-samarbeid daglig tilfører dem 350 000 EU-pendlere.

En meningsmåling viser at tre av fire sveitsere vil ha en EU-avtale.

For en gangs skyld ønsker ikke det nasjonalkonservative regjeringspartiet i landet som er kjent for sine mange folkeavstemninger å legge dette spørsmålet ut for allmenn votering.