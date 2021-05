Kommentar

Snubler på målstreken

Etter å ha ledet landet stødig gjennom pandemien i ett år, driver Høyre nå en underlig form for selvskading. Høyres vaksinevingling er en gavepakke til Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Da det politiske unntaksåret 2020 skulle oppsummeres, skrev konklusjonen seg nesten selv: Regjeringen lykkes bedre med pandemi enn med politikk. Selv folk med tilhørighet langt ute på venstresiden har vært imponert over den jobben Erna Solberg og Bent Høie har gjort.

Forsøkene fra opposisjonen på å kritisere regjeringen, falt på stengrunn. I Ap-kretser mumlet de om «Kong Bent», ikke uten et snev av misunnelse på helseministerens sterke posisjon. Det har vært en utbredt oppfatning at pandemien kan være det halmstrået som kan sikre Erna Solberg gjenvalg.

Nå har Høyre gitt opposisjonen et kinderegg av en gavepakke. Den usedvanlig klønete håndteringen av politiker-vaksinene har både skapt uro i Høyre og synliggjort en regjering som vingler og viser svakhet i håndteringen av sin viktigste sak.

På mange måter er saken en storm i et vaksineglass. Man kan sikkert argumentere godt og prinsipielt for begge syn. De skarpe reaksjonene på at storting, regjering og andre nøkkelpersoner blir vaksinert, er kraftig overspilt.

Det handler hverken om personer eller valgkamp, men kan begrunnes i beredskap og funksjoner. Selv om det har stor symbolkraft å trekke frem lærere, brannmenn, russen eller barna i Afrika som mer verdige trengende, utgjør det en forsvinnende liten del av Norges vaksiner.

I ett år har håndteringen av pandemien vært regjeringens sterkeste kort. Nå er inntrykket at helseminister Bent Høie undergraver justisminister Monica Mæland, som har fått den utakknemlige jobben med å forsvare vaksinesaken utad, skriver VGs kommentator. Foto: Lise Åserud

Men det kan også argumenteres for det motsatte. Det har gått svært bra så langt. Alle stortingsrepresentantene har vararepresentanter. Når man ikke har vaksinert nøkkelpersoner før, hvorfor gjøre det nå? Det skaper uro, roter til vaksinestrategien og koster mer enn det smaker.

Men man må nesten bestemme seg for hvilken fot man skal stå på. Og stå på den, som det så fint heter. Det er så sin sak at vi har et storting hvor alle har sin individuelle begrunnelse for hvorfor de sier ja eller nei til akkurat denne vaksinen. Det er verre at regjeringen holder på slik.

Innad i Høyre har det vakt skarpe reaksjoner at helseminister Bent Høie valgte å takke nei til politiker-vaksinen. Han vil vente på tur i hjemkommunen Stavanger, og mener han kan håndtere sin situasjon på måten han har levd på til nå. På et menneskelig plan er det for så vidt forståelig at han vil stå ved noe han har gjentatt på pressekonferanser så mange ganger. Men han ser åpenbart ikke hvilken symboleffekt det har at landets pandemi-hærfører velger å gå sine egne veier i et så betent spørsmål. Noe har åpenbart sviktet fullstendig i forankringen når selv dønn lojale Høyre-folk er sure på sin egen superminister.

Det fungerte åpenbart som en dominobrikke på andre politikere. Noen er irritert fordi de takket ja i den tro at dette var noe alle skulle få. Andre mener Høie lot dem i stikken i en sak der mange politikere er som persilleblad. Det er kanskje heller ikke så rart. Pandemien har satt mange følelser i sving. Når det blir skapt et bilde av at politikere som får vaksine er «køsnikere» og egoister, er det mange som vegrer seg. Er det noe norske politikere er redd, så er det å fremstå som viktigere enn vanlige folk og folk flest. Særlig tre måneder før valget.

Men for regjeringen er det mest alvorlige at spydspissene i pandemihåndteringen taler med to tunger. Inntrykket er at helseministeren undergraver justisminister Monica Mæland, som har fått den utakknemlige jobben med å forsvare vaksinesaken utad. Hun prøver å argumentere prinsipielt ut fra beredskapshensyn. Men det høres hult og lite troverdig ut når pandemiens frontfigurer velger å være privatpraktiserende i dette spørsmålet.

Høyre ødelegger samtidig for ett av sine viktigste valgkampbudskap. Trygg styring med Høyre vs. vingling med Arbeiderpartiet.

Hva var det som brast så høyt der?

Kanskje var det bare et vaksineglass eller to som gikk i gulvet. I verste fall var det kontrollen på regjeringens aller sterkeste kort.

