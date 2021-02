Kommentar

1 - 0 til TIX: For et viktig forbilde

Av Trine Saugestad Hatlen

VANT MGP: Andreas «TIX» Haukeland (27). Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

Andreas «TIX» Haukelands MGP-opptreden er viktigere enn en Eurovision-finale i Rotterdam og noen lunkne terningkast fra anmelderne.

– Husk at det alltid finnes en vei ut av mørket. Enten så går det bra eller så går det over, sa Andreas «TIX» Haukeland fra scenen lørdag, da han vant den norske MGP-finalen med låten «Fallen Angel».

Uansett hva man mener om låten og dens vinnersjanser i Rotterdam (jeg stemte ikke på TIX selv), er det Haukelands budskap om psykisk helse vi husker og tar med oss videre fra årets MGP-finale.

Inntil ganske nylig var TIX mest kjent som en breial og kontroversiell Bærumsgutt, som flashet pengesedler, pels og privatfly på sosiale medier og lagde provoserende russelåter med et mildt sagt tvilsomt kvinnesyn.

Men det siste året har han vist en annen side av seg selv. Og vi nordmenn er et tilgivende folk. Vi lar mennesker prøve og feile, lære og vokse.

I januar satt TIX i stolen hos Anne Lindmo på NRK, og fortalte åpent om utenforskap og ensomhet, og at han på et tidspunkt i karrieren ønsket å ta sitt eget liv. I helgens finale fulgte han opp med å benytte muligheten og taletiden til å minne folk som har det vanskelig på at det blir bedre.

Det krever mot. Og kanskje er det årets viktigste budskap?

Det er egentlig noe ganske nytt vi ser for tiden. Unge menn med tusenvis av fans og enorm påvirkningskraft, de tøffeste og kuleste gutta i klassen, tør å vise seg svake og sårbare. Flere forteller åpent om at de har slitt, og hvordan de har kommet seg ut av mørket.

Vi husker alle Pål «OnklP» Tøiens låt om «Styggen på ryggen». Barne-TV-helten Victor Sotberg er et annet eksempel. Han har vært åpen om vanskelig ungdomstid, mobbing og ensomhet.

Den nye sesongen av NRK-serien «Rådebank» handler om psykisk helse, og selvmord blant unge menn. Serien viser at det ikke er farlig å spørre noen hvordan de har det om man mistenker at de sliter, og at det ikke er farlig å be om hjelp.

Serien er noe av det aller sterkeste jeg har sett på TV, og blir hyllet av fagfolk og eksperter. I etterkant av publiseringen for en måneds tid siden har «Rådebank» satt tabuene knyttet til psykisk helse og selvmord på dagsorden. Det er på høy tid, for å ikke si på overtid.

Psykiske lidelser er et alvorlig samfunnsproblem.

Hvert år tar mellom 600 og 700 mennesker livet sitt i Norge. Vi vet ennå ikke hvordan coronapandemien har påvirket de dystre tallene, men ekspertene er bekymret.

To av tre av dem som tar sitt eget liv, er menn. Mer enn ni menn tar sitt eget liv hver uke her i Norge. Det er en forferdelig trist statistikk. «Menn lider i stillhet, og ber ikke om hjelp», har man pleid å si og høre. Det må snu.

Hjelpetjenesten mener åpenheten kan hjelpe unge som sliter. Organisasjonen Mental Helse uttaler til VG i dag at de håper debatten rundt psykisk helse fører til at folk faktisk får hjelp når de trenger det: «At folk bryr seg mer, at det er lov å snakke om selvmord og selvmordstanker. For det dør du ikke av. Du kan tvert imot få det bedre.»

Andreas «TIX» Haukelands fortelling kan bidra til å senke terskelen for å snakke åpent om mørke, dårlige dager og selvmordstanker.

Det skal vi takke TIX for. Det er tross alt og uansett mye viktigere enn hvor mange 12-poengere vi får i Rotterdam i mai.

