Skottland blåser i Boris

Av Yngve Kvistad

Foto: Roar Hagen

Nasjonalistpartiet SNP vil etter alt å dømme gjøre rent bord i det skotske parlamentsvalget om tre måneder.

Dermed kommer skottene til å avholde folkeavstemning om uavhengighet – uansett hva Boris måtte mene. Det blåser de i.

Ifølge de siste meningsmålinger synes utfallet gitt: Skotter flest ønsker løsrivelse fra britene. Siden Boris Johnson ble statsminister, har oppslutningen om selvstendighetsbevegelsen økt jevnt og trutt. Nå er den rekordhøy.

Det gir den skotske nasjonalforsamlingen Holyrood legitimitet til ensidig å utlyse ny folkeavstemning om landets tilknytning til Storbritannia, hevder Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon. Et syn som også mange skotske unionister deler. De tror meningsmålingene først og fremst speiler en forbigående brexit-skuffelse.

Tory-politikere som husker hvordan de nasjonalistiske vindene blåste i 2014, men også hvordan de løyet på valgdagen, tror det samme kan skje igjen. De mener en reell valgkamp er det eneste som kan stilne separatistenes rop om uavhengighet.

Få tror uansett det vil være mulig for sentralmakten i Westminster å blokkere et formelt lovfremlegg fra Holyrood om folkeavstemning. Moralsk, politisk og trolig også juridisk kan Skottland ha en sterk sak.

Nylig publiserte FNs spesialrådgiver i internasjonal konstitusjonell lov, Marc Weller, en artikkel som langt på vei støtter skottenes krav. Den meritterte Cambridge-professoren har prosedert ved flere tribunaler i forbindelse med opprettelsen av nye stater etter kommunismens fall, og fremholder at de historiske, territorielle og folkerettslige vilkårene for skotsk selvstyre er til stede.

Parallelt utreder en gruppe høyesterettsdommere fra begge land graden av frivillighet i unionsavtalen av 1707 mellom de «frivillige nasjoner England, Wales og Skottland». Hvis den gir Skottland anledning til ensidig å trekke seg ut, og et tydelig flertall i en folkeavstemning anbefaler uavhengighet, vil det bli vanskelig å stanse skotsk løsrivelse.

Da vil Boris Johnsons ettermæle bli «statsministeren som rev Storbritannia i filler».

Johnsons strategi har derfor vært full fornektelse. Han mener folkeavstemningen i 2014 gjelder for «vår tid», og at det ikke kan komme på tale å utlyse noen ny før om «en generasjon». Altså om 30–40 år. Han aksepterer overhodet ikke premisset om at forutsetningene er endret etter brexit.

Det er en kortslutning som først og fremst slår tilbake på ham selv. For brexit har endret absolutt alt. Særlig i Skottland. Selv ikke statsministerens selektive sannhetsforståelse kan tilsløre det. Tvert imot.

Hver gang SNP kan minne ham om Tory-partiets kronargument mot separatistene den gang, rykker de ytterligere frem på meningsmålingene. For syv år siden het det at uavhengighet ville medføre at Skottland ble stående utenfor EU, og dermed mistet alle medlemsfordelene. Ikke minst de rause overføringene.

Men aller viktigst var den sømløse markedstilgangen til Europa som EU ga skotske fiskere. Den er nå borte.

Britiske forbrukere er bare måtelig interessert i egen fisk, dermed blir store deler av det som tas opp av havet utenfor Skottland ikke solgt. På toppen av det hele har brexit medført så mye nytt byråkrati at eksportandelen i mange tilfeller ikke når frem til markedene i tide. Fisken råtner underveis.

Mens 55 prosent av skotske velgere i 2014 stemte for fortsatt tilhørighet til Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland, er posisjonene nå snudd på hodet.

De beste målingene har tangert valgresultatet fra 2016, da seks av ti skotter sa et klart nei til brexit.

Det er liten tvil om at det er EU-avstemningen som har revitalisert ønsket om selvstendighet. Slik skottene ser det, betaler de prisen for at Boris Johnson skulle få oppfylt sin private ambisjon om å flytte til 10. Downing Street. Det har gjort ham til tidenes mest upopulære statsminister i Skottland. At et knapt flertall i folkerike England avgjorde skjebnen til 5,5 millioner skotter, oppleves som provoserende urettferdig.

Og som ikke det var nok: I brexitforhandlingene har skottenes interesser blitt systematisk ignorert, ifølge selvstyremyndighetene i Edinburgh. Statsminister Boris Johnsons arroganse overfor Nicola Sturgeon, og hans flåsete avvisning av det første innspillet om en ny folkeavstemning («Brevet vil bli returnert Skottland uåpnet»), gjorde ikke stemningen bedre.

Senere skulle Boris kalle skotsk selvstyre «en katastrofe», han hevdet å vite at spørsmålet om uavhengighet var «fullstendig irrelevant for de fleste skotter», og da han poengterte det absurde i at folket burde få avgjøre dette, klarte han å omvende selv skotske unionister.

Det konservative tidsskriftet The Spectator kaller Boris Johnson «et aktivum for SNP». Han er gaven som gir og gir til separatistene i nord. For hver gang statsministeren tar Skottland i sin munn, klarer han å kåle det til både for seg selv, for de skotske Toryene og for alle dem som liker ideen om et forent Storbritannia.

Når Boris truer skottene med alt som vil gå galt hvis de melder seg ut av den britiske unionen, synes han å ha glemt sin egen retorikk for å bryte med EU. Når skotter sier «suverenitet», rister han forskremt på hodet.

De skotske nasjonalistene nyter hvert sekund av synet når Boris dukker ned bak de samme barrikader som han selv nylig stormet. Hans advarsler mot kompliserende grenseproblematikk, toll- og handelsbarrierer og at uavhengighet vil koste Skottland dyrt, utløser lite annet enn fete glis hos skotter som ruller ekstra på r-ene når de svarer: «We’re taking back control!»

«Å ta tilbake kontrollen», var den store brexit-parolen, og Boris fremfor noen burde vite at nasjonalistiske slagord trumfer økonomiske argumenter.