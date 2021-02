NY GIV: – Frp får nå etter alt å dømme en ledertrio med tre av de dyktigste politikerne vi har, skriver innleggsforfatterne. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Vi som heier på Sylvi

Sylvi Listhaug er kontroversiell. Sylvi går lengre enn mange andre. Sylvi blir stående støtt selv når det blåser og andre viker av. Hun er tydelig. Hun er direkte. Det er klart at det provoserer.

CHRISTIAN HAUGEN, tidligere rådgiver for tre Frp-statsråder

HIMANSHU GULATI, stortingsrepresentant og tidligere formann i FpU

Vi i Fremskrittspartiet har et luksusproblem. Vi har flere politikere som kunne vært utmerkede partiledere. De er kanskje ulike i stil og fokuserer på ulike saker, men de deler vårt felles mål og vil dra Norge i samme retning.

Etter at Siv Jensen annonserte at hun trekker seg som partileder og til Stortinget, har enkelte liberale stemmer i partiet stilt spørsmål ved om Sylvi er riktig partileder for Fremskrittspartiet. Enkeltrepresentanter i ulike deler av landet er bekymret for hva som vil skje med den liberale fløyen av partiet. Liberalismen. Verdier og personlig frihet.

Ingen av de urolige stemmene tviler på Sylvi sitt engasjement for lavere skatter og avgifter eller for reduserte offentlige inngrep. Alle vet hvor Sylvi står i innvandringspolitikken. Hennes standpunkt mot sløseri av skattebetalernes penger, for olje- og gassnæringen og for en streng justispolitikk. Noen er likevel usikker på om Sylvi er den rette kandidaten til å samle partiet og om hun har evnen til å bygge broer der det trengs.

Vi som skriver dette innlegget, har vært uenig med Sylvi flere ganger. Noen ganger innenfor homopolitikk, andre ganger om andre temaer. Vi har diskutert og kritisert henne. Vi har også rost henne opp i skyene og vært stolt av henne. Vi har aldri vært i tvil om at Sylvi er en enorm ressurs for partiet eller om hun er egnet til å ta dette partiet til nye høyder som leder. Hun er en dame med sterke meninger, men også en skvær dame som stiller spørsmål, er nysgjerrig og vil forstå når hun er uenig.

Frp får nå etter alt å dømme en ledertrio med tre av de dyktigste politikerne vi har. Sylvi Listhaug som leder, Ketil Solvik-Olsen som 1.nestleder, og Terje Søviknes som 2.nestleder. Erfarne, solide og dyktige politikere. Dette er et lag som komplementerer hverandre og representerer hele bredden i Frps medlemsmasse. Ja vi skal ha diskusjoner og kommer til å være uenige om en del ting. Det er helt naturlig. Vi er tross alt ikke Arbeiderpartiet. Frp er, og skal fortsatt være et parti med stor takhøyde.

Spørsmålet enhver tillitsvalgt og folkevalgt burde spørre seg selv er følgende: «Hvem ville du hatt med deg i krigen?» For oss er ikke den foreslåtte ledelsen kun en løsning vi skal ta til takke med, men et drømmelag for Frp! Vi er overbevist om at dette blir bra både for Frp og for folk flest. Partiet vårt burde nå stå sammen og være glade for at disse tre stiller seg til disposisjon.

Vi som skriver dette innlegget, er kanskje ikke den gruppen som «ekspertene» ville kalt for typiske Frp-ere. En skeiv Oslo-gutt som bor i Bergen, og en sogning med foreldre fra India. Vi er likevel stolte liberalister, stolte Frp-ere, og vi stiller oss bak trioen med Sylvi som leder og Ketil og Terje som nestledere. Norge trenger et sterkt Frp. Med dette laget skal vi lykkes!