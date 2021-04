SVARER: Ulrikke Torgersen. Foto: privat

Debatt

«25 under 25»: Å påby merking av retusjert reklame er riktig og viktig

Det er forferdelig at unge jenter og gutter vokser opp og tror det de ser på sosiale medier er en form for ekstrem «normal» de må passe inn i. FpU synker lavt i sin motstand mot å påby merking av retusjert reklame.

Publisert:

ULRIKKE TORGERSEN (23), førstekandidat til Stortinget for MDG Rogaland

Trender svinger. De siste førti årene har det vokst fram en farlig trend, som har normalisert uoppnåelige magre kropper.

Forskning viser at hadde våre kvinnelige mannekeng-dukker vært mennesker, hadde de ikke kunnet menstruere på grunn av sin lave kroppsvekt. Reklamen vi ser rundt oss på nett og i det offentlige rom retusjeres og forfalskes, for at kroppene skal se plettfrie ut.

les også «25 under 25»: Nei til retusjeringspoliti!

Jeg vil gå så langt som å si at vi lever i et spiseforstyrret samfunn.

Uansett hvor man vender seg i det offentlige rom, på nett, i aviser og på sosiale medier er det fokus på «rett» mat, «rett» kropp og «rett» vekt.

I en studie gjort av Verdens Helseorganisasjon sier halvparten norske jenter i 15-årsalderen at de mener de er tykke, selv om bare noen 9 prosent faktisk er det.

Videre sier 28 prosent at de slanker seg eller at de burde ha begynt med diett, og hele prosent av jentene ser på seg selv som stygge. En studie fra British Journal of Psychiatry viser at jenter helt ned i 8-årsalderen har usunn tenkning rundt mat, kropp og vekt.

Dette er tall vi ikke kan leve med.

«25 under 25»: «25 under 25» er en serie kronikker og debattinnlegg skrevet av unge under 25. Er du under 25, og ønsker å bidra? Send debattinnlegget ditt til 25under25@vg.no. Mer informasjon finner du her. Vis mer

Villa Sult, institutt for spiseforstyrrelser, forklarer at det er en klar sammenheng mellom spiseforstyrrelser og ytre slankepress som formidles av reklame, medier – ikke minst på sosiale medier.

De skriver videre: «Medieindustrien med mer eller mindre løgnaktig slanke propaganda, med manipulerte bilder av modeller utgjør en udiskutabel risikofaktor.»

Dette må vi som politikere ta på alvor.

Anoreksi er vår mest dødelige psykiatriske lidelse. Sykdommen rammer alle kjønn, men kvinner er mest utsatt. Spiseforstyrrelser er utbredt og har store mørketall, og vi er mange enkeltmennesker bak statistikken.

Som samfunn har vi et ansvar å forebygge psykiske lidelser. Det er forferdelig at unge jenter og gutter vokser opp i dag og tror det de ser rundt seg på sosiale medier og i butikkvinduene er en form for ekstrem «normal», som de må passe inn i.

Det er et politisk ansvar å sørge for å lære våre barn og unge at et mangfold av kropper er et som er sunt, vanlig og vakkert.

Det er på høy tid at vi tar et oppgjør med det usunne kroppsidealet som florerer i samfunnet. Da er det helt grunnleggende å få gjort noe med urealistisk reklame i det offentlige rom.

Å påby merking av retusjert reklame er udiskutabelt riktig og viktig. Nå bør FpU snu.

