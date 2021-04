BERØRINGSANGST? Etter AUFs utfordring har det vært en øredøvende stillhet fra det politiske Norge. Hvor er partilederne? Hvor er responsen fra det store fellesskapet, spør KrFU-leder Edel-Marie Haukland. Foto: Astrid-Therese Theisen

Vi må også prate om 22. juli!

AUF har helt rett. Vi har berøringsangst. Den gjelder hele samfunnet vårt, og den gjelder også meg. Jeg vet ikke hvordan jeg skal snakke om 22. juli.

EDEL-MARIE HAUKLAND, leder i KrFU

Sommeren 2011 var jeg på ferie i Oslo. Bomben som skapte åpne sår i Oslo sentrum fikk bygget jeg var i til å riste. Jeg var fjorten år, i sjokk, og gråt over alle som mistet livet. Det gjør jeg fortsatt. Ungdom på sommerleir, idealister som møttes fordi de ønsket å forandre samfunnet og verden. Et angrep på demokratiet og på regjeringen. Et angrep på politisk engasjement, et angrep på AUF. Det var og er ufattelig.

Det var sterkt å se responsen. Vi skulle svare på angrepet med mer demokrati, mer fellesskap. Ikke så lenge etter meldte jeg meg inn i KrFU. Å bli med i et parti fikk et annet bakteppe, det var ikke bare leir og lek og nye venner. Det var også alvor.

I år er det ti år siden. I forbindelse med AUFs utgivelse av boken «Aldri tie, aldri glemme» utfordrer AUF-leder Astrid Willa Eide Hoem oss, når hun skriver: «Nå må vi tvinge vekk berøringsangsten både i de små og store fellesskapene. Hvis en ungdomsorganisasjon som ble rammet av terror, klarer det, så må også resten av samfunnet kunne klare det. Det starter med deg. Og det starter med oss»

AUF har helt rett. Vi har berøringsangst. Den gjelder hele samfunnet vårt, og den gjelder også meg. Jeg vet ikke hvordan jeg skal snakke om 22. juli. Det er et traume. Det er vanskelig å finne de rette ordene, og i mitt stille sinn tenker jeg, hvem er jeg til å si noe 22. juli?

77 mennesker ble drept den dagen. Det var noens barn, forelder, søsken, venner og kjæreste. Ungdommer opplevde noe man aldri skal oppleve, og bærer det med seg hver dag. Konsekvensen av at det er vanskelig å i det hele tatt finne ord, gjør at ordene ikke kommer. Og av alle blir AUF, en ungdomsorganisasjon, nærmest stående alene med ansvaret for å snakke om 22 juli, selv om det i aller høyeste grad er vårt felles ansvar.

Derfor, selv om det er krevende, må vi finne ordene. Vi må tvinge vekk berøringsangsten. Etter AUFs utfordring har det vært en øredøvende stillhet fra det politiske Norge. Hvor er partilederne? Hvor er responsen fra det store fellesskapet? Det er nå det gjelder, det er nå vi trenger ledere som står opp mot hat, splittende retorikk og voldelig ekstremisme. Er det frykten for å si noe feil som gjør oss stille? Det er forståelig, men alternativet er verre. Er det frykten for at debatten om 22. juli skal bli politisk? Det er den allerede, og det skal den være.

Vi må anerkjenne at angrepet først og fremst var et målretta angrep på AUF, Arbeiderpartiet og regjeringskvartalet. At det var politisk motivert, og at det hadde en ideologisk forankring vi som fellesskap må stå opp mot. At det ikke var det første eller siste av sitt slag. For under to år siden ble Al-Noor-moskeen angrepet og Johanne Zhangjia Ihle-Hansen drept av fire dødelige skudd.

Når verdier som likeverd blir trua av rasisme og konspirasjonsteorier, når legning, livssyn, kjønnsidentiteten eller hudfarge gjør at menneskeverdet blir utfordra, når hatet truer ytringsfriheten, så er det vårt felles ansvar å stå opp for hverandre. Tankegodset som førte frem til terrorangrepene deles fortsatt og har vokst frem i samfunnet vårt.

Jeg har et ansvar for å snakke om 22. juli. Hva som skjedde den dagen, hva som skjedde i tida før som leda frem til angrepet og hva som har skjedd og ikke skjedd i ettertid. Hva angrepet har gjort med vår generasjon. Jobben AUF gjør med å formidle historien om 22. juli, bygge opp Utøya igjen og ansvarliggjøre andre i samtalen, den gjør de for oss alle.

Men hver og en av oss har et ansvar for å ta kampen. Det blir avgjørende om vi med frimodighet skal kunne si «aldri mer 22. juli».