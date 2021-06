REFSER ERNA: – Med dagens svært store «oljefond» bør vi ikke se det som en rettesnor at vi skal bruke 3 prosent årlig og enda mer i krevende år. Snarere må vi holde igjen i gode år så vi har ressurser å sette inn når det virkelig trenges. Her har Erna Solberg åpenbart sviktet, skriver Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, som var finansminister i Stoltenberg 1-regjeringen. Foto: Janne Møller-Hansen

Debatt

188 millioner mer – hver dag!

Teller du en krone i sekundet tar det under 12 dager å nå en million. Derimot tar det 31 år og 8 måneder for å nå en milliard. Det er forskjell på millioner og milliarder.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

KARL EIRIK SCHJØTT-PEDERSEN, tidligere finansminister (Ap)

I de seks først årene under Erna Solbergs regjering – i årene før corona-pandemien inntraff - brukte denne regjeringen totalt 413 milliarder flere oljekroner i dagens kroneverdi enn om de hadde videreført nivået som Jens Stoltenbergs regjering brukte siste året før vi gikk av. Det er i snitt 188 millioner kroner mer per dag.

I disse dager avslutter Stortingets finanskomite arbeidet med den siste budsjettinnstillingen denne stortingsperioden. Samtidig kan vi i disse dager markere at det er 25 år siden Sigbjørn Johnsen gjorde det første innskuddet i det som kalles «Oljefondet».

I dag har fondet en markedsverdi på over 11 000 milliarder kroner, eller 11 000 000 000 000. Dette er verdier som skal bidra til å finansiere det norske velferdssamfunnet. Disse ikke-fornybare ressursene må imidlertid brukes slik at de kommer flere generasjoner til gode.

Dette er et særlig viktig hensyn i en situasjon hvor utgiftene kommer til å vokse betydelig framover fordi en økende andel eldre vil bety økte utgifter til pensjoner og omsorg, samtidig som det blir en mindre andel yrkesaktive som skal finansiere de økte utgiftene. Penger som benyttes i dag, er ikke disponible for å betale utgifter i framtiden.

Samtidig må pengebruken avveies mot hva økonomien kan ta imot. Dersom vi allerede har et høyt aktivitetsnivå, vil økt pengebruk fort renne ut i økte priser og økt rente. I sin tur vil valutakursen svekkes slik at norske varer blir dyrere i utlandet. Da taper vi i konkurransen med andre land, og arbeidsplasser i Norge går tapt.

les også Vi trenger en ny økonomi

Med Fremskrittspartiet i spissen ble imidlertid den kraftige veksten i oljeinntektene fra slutten av 90-tallet brukt til å skape forventninger om at alle problemer kan løses med å bruke flere «oljepenger». Sylvi Listhaug prøver å fortelle oss det samme nå. Hadde vi fulgt denne oppskriften ville mange norsk arbeidsplasser gått tapt og dagens unge måtte ha betalt ei enda større regning for Carl I. Hagen og oss andre som etter hvert blir pensjonister.

Gjennom «handlingsregelen» har heldigvis våre politikere bestemt at vi skal bruke avkastningen av «Oljefondet», men ikke innskuddet. På den måte kan vi bruke mer etter hvert som fondet vokser, men siden vi bare skal bruke avkastningen kan fondet i seg selv bli stående til evig tid.

I årene er gått siden handlingsregelen ble innført i 2001, er fondet vokst fra det som ble sett som det svært store beløpet 387 milliarder kroner til nesten ubeskrivelige 11 000 milliarder kroner. Basert på historiske tall ble realavkastningen av fondet anslått til 4 prosent per år. Det er senere justert til 3 prosent. Men avkastningen av 11 000 milliarder er noe ganske annet enn avkastningen av 387 milliarder.

Når regjeringen Solberg viser til at de holder seg innenfor handlingsregelen, så tildekker det derfor at selve fondet i år er nesten tre ganger så stort som når denne regjeringen tok over.

les også Erna Solberg svarer på kritikken: Prøver å ikke være diktator

Det siste året under Stoltenberg-regjeringen ble det brukt 160,3 milliarder «oljekroner» (strukturelt oljekorrigert budsjettunderskudd) regnet i dagens kroneverdi. I 2019, som var Solberg-regjeringens siste år før korona-pandemien, var dette økt til 252,0. Da har man åpenbart veket unna noen vanskelige budsjettprioriteringer! Og, merk, her snakker jeg om det de brukte før corona-pandemien. Det som er brukt under pandemien har tross alt en god begrunnelse.

Legger vi sammen det Solberg brukte mer hvert av disse årene, summerer det seg til hele 413 milliarder kroner. Disse 413 milliardene som Solberg-regjeringen brukte utover nivået hos Stoltenberg, er borte. Dette forbruket alene betyr at vi får 12,4 milliarder kroner mindre avkastning til disposisjon hvert år i all framtid.

Disse tallene må minne oss om at handlingsregelen ikke alene sier at vi kan bruke realavkastningen av fondet. Den sier også at vi i gode år skal bruke mindre. Problemet er ikke at vi bruker mer under finanskrisen eller under pandemien. Da skal vi etter regelen sette inn kraftfulle tiltak. Derfor har jeg da også sett bort fra pengebruken de to siste årene.

les også Oljefondet vil gjøre mer for å sikre bærekraftige investeringer

Problemet er når vi har et så stort fond og ikke begrenser oss nok i gode tider. Sentralbanksjefen minnet oss nettopp om at den økte bruken av oljepenger i krisene vi har vært igjennom, ikke har blitt fulgt av tilsvarende reduksjon i årene etterpå.

Skal handlingsregelen fungere må vi evne å øke pengebruken når det er nødvendig, men også å redusere pengebruken igjen når krisen er over.

Oljefondet og handlingsregelen har gitt oss et ankerfeste for finanspolitikken. Slik har de tjent oss godt disse årene.

Men med dagens svært store fond bør vi ikke se det som en rettesnor at vi skal bruke 3 prosent årlig og enda mer i krevende år. Snarere må vi holde igjen i gode år så vi har ressurser å sette inn når det virkelig trenges.

Her har Erna Solberg åpenbart sviktet.