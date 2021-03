UT MOT ERNA: – Når krisen er over trengs en helt annen kurs, en kurs for sosial rettferdighet, skriver SV-leder Audun Lysbakken. Foto: Skjermdump, NRK

SV: − Vi har en statsminister som ikke ser de som sliter

Les dette nøye. Det er utdrag fra NRKs intervju med Erna Solberg i går, i anledning ettårsdagen for pandemien.

AUDUN LYSBAKKEN, leder i SV

NRK: - Ja, for hva tenker du da, som statsminister, når du hører historier om folk som ikke har råd til å betale regningene denne måneden, ikke har råd til mat, ikke har råd til klær, altså som må spare hver eneste krone da?

Erna Solberg: - Ja, altså det er jo krevende, så er spørsmålet hadde de egentlig råd til det før og? Også har vi jo da supplerende sosialstøtte i kommunene for å kunne bidra med det. Man har jo også sagt at supplerende sosialstøtte kan gis i denne situasjonen med litt mindre tøffe betingelser enn det man vanligvis gjør hvis folk er permitterte eller annet. Men du får altså nå cirka 80 prosent av det du hadde i inntekt på de laveste nivåene. Det er faktisk en ganske god støtteordning sett opp mot de fleste andre land.

Hvis du lurer på hvorfor pandemien også har blitt en forskjellskrise, og hvorfor regjeringen har gjort så altfor lite for de som har slitt mest, så finner du kanskje svaret her? Hos en statsminister som ikke ser ut til å være klar over hvor tungt mange sliter med å betale regningene. En statsminister som ikke har annen melding til arbeidsløse som må klare seg på 80 prosent og mindre av en allerede liten inntekt, enn at de må huske hvor god støtteordningen er.

Dette sier hun i en situasjon hvor over 20 000 nordmenn har vært permittert helt siden pandemiens begynnelse, og altfor mange sliter med å få endene til å møtes. De trenger en statsminister som ser dem, og som sier høyt og tydelig at hun forstår hvor vanskelig mange har det. Det har vi tydeligvis ikke. Det er vel derfor vi mangler en rettferdig krisepolitikk også.

Når krisen er over trengs en helt annen kurs, en kurs for sosial rettferdighet.