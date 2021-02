STYREFORM: – Kinas økonomi har vokst raskt i omtrent førti år, men er diktaturer generelt bedre på å skape vekst av den grunn? Svaret fra forskningen er nei: Kina er ikke representativt, skriver kronikkforfatteren. Bildet er fra Erna Solbergs møte med Kinas leder Xi Jinping i Beijing 2017. Foto: Göran Bohlin

Demokrati og diktatur – to seiglivede myter

Demokratiforskningen de senere årene har gitt nye innsikter i spørsmål om økonomien og det politiske systemet. Denne kunnskapen kan (og bør) brukes, for eksempel når politikere i Norge forhandler handelsavtaler med diktaturer, eller diskuterer hvor bistandspengene bør gå.

CARL HENRIK KNUTSEN, professor i statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Det går fremover i demokratiforskningen. De siste årene har forskere utviklet nye og mer presise måter å måle demokrati på, og det er samlet inn store mengder data om land verden over. Dette kan ha gunstige konsekvenser også utenfor forskningsverdenen: Nye innsikter kan for eksempel hjelpe organisasjoner og politikere i å finne effektive strategier for å fremme demokratisering globalt, eller lage retningslinjer for hvilke regimer vi bør investere i for å oppnå rask økonomisk utvikling.

Innsiktene fra nyere demokratiforskning går på tvers av tidligere oppfatninger, som ofte var basert på enkle sammenligninger av land, eller eksempler fra spesielt iøynefallende land som ikke var representative.

Blant annet har grundige studier svekket troen på to påståtte årsakssammenhenger som stod sterkt blant forskere og politikere i tiårene etter andre verdenskrig. Troen på disse sammenhengene lever videre i mange sirkler, men gitt den nyere forskningen bør de nå kanskje kalles seiglivede myter. La oss se nærmere på dem.

Myte 1: Lav inntekt reduserer sjansen for demokratisering betydelig

En viktig teori om demokratisering er den såkalte moderniseringsteorien. Den har kommet i mange varianter siden 1950-tallet, men alle tilsier at demokratiske system er bedre tilpasset rike land med en høyt utdannet befolkning. Det følger av denne teorien at det skal være lettere å oppnå demokratisering i rike diktaturer enn i fattige.

Flere studier har imidlertid skutt hull i denne populære ideen. Det finnes ikke klar støtte for en sterk sammenheng mellom inntekt og demokratisering i data, iallfall ikke for perioden etter andre verdenskrig. Noen studier finner en svak positiv sammenheng, mens andre finner ingen sammenheng. Om vi holder andre relevante forhold konstant, er ikke sjansene for demokratisering mye høyere i rike enn i fattige diktaturer. (Derimot vet vi at høy gjennomsnittsinntekt i demokratier kraftig reduserer sjansene for demokratisk tilbakegang eller sammenbrudd.)

Nyere demokratiforskning gir helt andre implikasjoner enn moderniseringsmyten for hva slags politikk som bør føres dersom man ønsker å bygge demokratier. Ifølge moderniseringsteorien vil det være fånyttes å støtte demokratisering i fattige diktaturer – man bør heller bygge opp økonomien først, og så tenke på regimeendring. Nyere forskning tilsier derimot at demokratiseringstiltak i fattige diktaturer kan være vel så effektive som i relativt rike diktaturer som Kina eller Russland.

Myte 2: Diktaturer er mye flinkere til å løfte landet sitt ut av fattigdom

Er det slik at fattige land har større muligheter til å oppnå høy økonomisk vekst som diktaturer enn som demokratier? Dette spørsmålet har både forskere og politikere diskutert ivrig i flere tiår, og meningene har spriket. Én populær hypotese har lenge vært den såkalte «Lee-tesen», navngitt etter Singapores autoritære statsminister Lee Kuan Yew.

Denne tesen tilsier at diktaturer er bedre på å sikre høy økonomisk vekst enn demokratier. Dette kan diktaturene gjøre fordi de kan kjøre igjennom store infrastrukturprosjekter, effektiviserende reformer og tvinge opp spareraten – diktaturer trenger nemlig ikke å bry seg om velgere som ønsker seg en politikk som gagner dem mer på kort sikt..

Enkelteksempler på hurtigvoksende diktaturer har flere ganger blitt brukt for å «bevise» Lee-tesen. Nazi-Tyskland på 1930-tallet og Sovjetunionen på 1950-tallet er historiske eksempler. I de siste tiårene er det Kina som har blitt trukket frem. Kinas økonomi har vokst raskt i omtrent førti år, men er diktaturer generelt bedre på å skape vekst av den grunn?

Svaret fra forskningen er nei: Kina er ikke representativt. Mange diktaturer har lav eller svært variabel vekst. Spesielt studier fra de siste 15 årene viser at demokratier i snitt har høyere vekst enn diktaturer. Noen nyere studier finner riktignok ingen tydelig sammenheng, men at demokratier skulle føre til mindre vekst er det liten støtte for i de siste årenes forskning.

Myten kjent som Lee-tesen ville stilt oss overfor et dystert valg, dersom vi verdsetter både demokrati og økonomisk utvikling: Om vi prioriterer å løfte mennesker ut av fattigdom, er det best ikke å jobbe for demokratisering. Mange vil nok da foretrukket en Kina-modell med diktatur og høy vekst, dersom alternativet er fattigdom kombinert med frie og rettferdige valg. Men nyere forskning tilsier, heldigvis, at vi ikke trenger gjøre en slik prioritering.

Bedre kunnskap, bedre politikk

Demokratiforskningen de senere årene har gitt nye innsikter i spørsmål om forholdet mellom økonomien og det politiske systemet. Disse spørsmålene er neppe løst en gang for alle, og helt sikre svar er umulig å oppnå. Likevel har vi fått bedre belagte svar og ny kunnskap.

Denne kunnskapen kan (og bør) brukes, for eksempel når politikere i Norge forhandler handelsavtaler med diktaturer, eller diskuterer hvor bistandspengene bør gå. Slik blir det iallfall noe enklere å finne en politikk som bidrar til å oppnå vanskelige mål som å sikre levedyktige demokratier verden over.

Carl Henrik Knutsen er professor i statsvitenskap ved UiO. Sammen med førsteamanuensis Sirianne Dahlum leder han den pågående «Tilstandanalyse av det norske demokratiet».