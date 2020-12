ANNERLEDESLANDET: – Distriktsopprøret i Norge sammenfaller i tid med kulturkrigen vi ser på TV fra USA, men kan ikke forstås med de samme brillene, hevder kronikkforfatterne. Foto: Agenda

Sentralisering, ikke kulturkrig

Den norske by-land-konflikten annerledes enn i mange andre land.

SYLO TARAKU,

AXEL FJELDAVLI, rådgivere i Tankesmien Agenda

Den populistiske bølgen vi har sett i vestlige land de siste årene blir av mange forklart som en kløft mellom urbane, verdiliberale velgere på den ene siden og mer konservative folk i distriktene på den andre siden. I dekningen av USA-valget var dette en gjennomgangsfortelling.

Både i USA, Frankrike, Storbritannia og Norge kan by-land-polariseringen ses som en kombinasjon av konflikt om fordeling av ressurser, en tillitskløft og en konflikt om verdispørsmål. Men det norske distriktsopprøret er så tett knyttet til sentraliserende politikk, at det bare delvis kan leses inn i samme internasjonale trend. Kanskje er det i rekkefølgen interesser, tillit og verdier by-landkonflikten i Norge best forstås.

Verdispørsmål har fått større plass i ordskiftet. Synet på homofili, innvandring, internasjonalt samarbeid og miljøspørsmål utgjør til sammen det statsvitere gjerne kaller new politics, til forskjell fra old politics, som gjerne knyttes til økonomi, fordeling og velferd.

Det er noen forskjeller i synet på new politics mellom by og bygd, mellom utdanningsgrupper og kjønn. Noen grupper har blitt mer progressive enn resten, særlig gjelder dette unge og de med høy utdannelse, men det er en tydelig utvikling i mer progressiv retning i flere sentrale verdispørsmål i det brede lag av den norske befolkningen – både i by og bygd. I 1981 mente annenhver nordmann at homofili aldri kunne forsvares. I 2018 var det 6,4 prosent som mente det samme. I innvandringsspørsmål har vi også blitt noe mindre restriktive jevnt over, men det er ikke like store endringer her.

Høyrepopulister verden over tjener på å skape polarisering om verdispørsmål. I mange land lykkes de med å mobilisere mange distriktsvelgere, med god drahjelp av en fordeling av ressurser som ikke gir bygda sin fortjente plass i det nasjonale fellesskapet.

Da blir det lettere for høyrepopulister å mobilisere denne gruppen også mot en opplevd kulturell marginalisering og fremmedgjøring. Man finner spor av samme verdi-retorikk også i norsk debatt, men det er ikke her det er best å starte for å forstå vårt eget distriktsopprør.

Norden er et helt særegent hjørne av verden. Et stort forskningsarbeid basert på spørreundersøkelser i 18 land i Vest-Europa, dokumenterer dette: I Norden er det de økonomiske spørsmålene som er viktigst når vi skal velge parti. New politics er vesentlig, men ikke fullt så avgjørende. Utenfor Norden er new politics viktigere enn velferd, økonomi og fordeling for partivalg. I Norden er det altså motsatt. Bosted i by eller bygd har også mindre å si her for hva man stemmer enn hva slags jobb og hvor i hierarkiet i arbeidslivet man befinner seg.

Når by-land-debatten har tatt fyr i Norge de siste årene, handler det ofte om spørsmål som dette: Er vi trygge på at politiet og ambulansen kommer tidsnok når vi ser en sentralisering av beredskapsressurser? Er vi trygge på at vi beholder nærskolen når bygda vår blir i mindretall etter kommunesammenslåingen? Hvorfor skal vi finne oss i at hurtigbåten kommer sjeldnere til øya vår?

Dette er alle klassiske old politics-spørsmål. Det handler om rettferdighet, likeverdighet og tilgang på et godt offentlig tilbud over hele landet, som regjeringen har skapt et voldsomt opprør om, fordi de har gjennomført sentraliserende politikk og strammet inn en rekke steder i offentlige sektor. Ved siden av skattepolitikken, var distriktspolitikk det spørsmålet velgerne tydeligst mente regjeringen har gjort en dårlig jobb, ifølge valgundersøkelsen 2017.

Samtidig skal man ikke underspille at også nye konflikter spiller en viktig rolle for by-land-konflikten også i Norge – for eksempel at det kreves ganske andre tiltak i Bærum enn i Beiarn for at klimapolitikken skal være rettferdig.

På tvers av vestlige land er tilliten til de som styrer lavere i distriktene. Dette ser vi tydelig også i Norge. Mistilliten til politikere øker proporsjonalt med den geografiske avstanden til Oslo. Sentralisering skaper ikke bare større avstand til offentlige tjenester, men også større avstand til de som styrer. Med andre ord lavere opplevd mulighet til demokratisk medbestemmelse, slik et Agenda-notat fra 2018 peker på.

Denne avstanden og avmaktsfølelsen reflekteres også i de nye tallene som viser at tilliten til norske politikere har falt mest i distriktene de siste par årene. Utenfor oslofjord-området og de store byene mener nær 9 av 10 at «politikerne og byråkratene i Oslo forstår lite av det som skjer i distrikts-Norge». Sviktende tillit mellom by og land skaper grobunn også for en forsterket følelse av at Oslo-folk er «de andre» som ikke interesserer seg i eller forstår livet ute i distriktene.

Hadde Norge vært som Frankrike, USA, Polen eller Storbritannia, burde Frp vært et utpreget bygdeparti. Høyrepopulistiske partier har gjerne en ganske tydelig rural profil. Men det er ikke tilfellet i Norge, og det er enda et prov på at new politics ikke er det viktigste for å forklare det norske distriktsopprøret. Bygdene i Norge er rød-grønne, og alle opposisjonspartiene til venstre for regjeringen har sentrale kapitler i sine programutkast om å snu regjeringens sentraliserende politikk.

At Senterpartiet har vokst mest på motstanden mot sentralisering er lett å forstå, med tanke på deres eierskap til saken. 38 prosent mente i 2017 at Sp hadde den beste distriktspolitikken, mens 13 prosent pekte på henholdsvis Ap og Høyre. Frp kommer enda lenger ned på lista.

Distriktsopprøret i Norge sammenfaller i tid med kulturkrigen vi ser på TV fra USA, men kan ikke forstås med de samme brillene. Det gir grunn til optimisme for oss som ønsker et sterkt fellesskap på tvers av by og bygd.

