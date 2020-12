Leder

Gjennombrudd for vaksiner

Av Per Olav Ødegård

SNART KLART: Flere vaksiner mot coronaviruset kan bli godkjent de kommende ukene. Foto: Gisle Oddstad

Snart kan flere typer vaksiner mot coronaviruset bli tatt i bruk. Storbritannia har allerede godkjent en vaksine. EU gjør trolig det samme ved årsskiftet. Det betyr at Norge tidlig på nyåret kan få de første vaksinedosene.

Det er svært gode nyheter i en mørk tid. Den andre bølgen i pandemien sprer sykdom og død og fører til at mange samfunn igjen må stenge ned. Vaksiner er det beste våpen vi har for å kunne bekjempe Covid-19, gjenåpne samfunnet og gjenoppbygge økonomien.

At flere vaksiner er blitt utviklet og testet på mindre enn et år er et oppsiktsvekkende vitenskapelig gjennombrudd.

Storbritannia har godkjent vaksinen som er utviklet av Pfizer og Biontech og åpner for at den kan bli tatt i bruk allerede i neste uke. USA mottar den første leveransen av den samme vaksinen 15. desember. Den europeiske vitenskapskomiteen skal etter planen avlegge innstilling til EU-kommisjonen i slutten av desember. Norge deltar i dette samarbeidet og vil få tilgang til vaksiner gjennom EUs fellesordninger.

Noen mener det går for fort. At det ikke er mulig å utvikle og utprøve sikre vaksiner på så kort tid. Men dette er ikke et sjansespill. Uten effektive vaksiner ville vi gått inn i et nytt år med svært dystre utsikter for liv og helse, med en forsterket og vedvarende økonomisk krise.

Godkjenning skal baseres på de beste vitenskapelig råd. Verdens ledende forskningsmiljøer har arbeidet på spreng for å utvikle vaksiner. De er blitt testet på et utvalg av befolkningen. De har vist svært høy grad av effektivitet, uten at det er fremkommet alvorlige bivirkninger. Uavhengige ekspertutvalg vurderer nå alle data fra produsentene før de avgir innstilling til politiske myndigheter.

Det bør ikke være en konkurranse mellom land om å være først ute med å godkjenne en vaksine. Vi må være sikre på at det ikke tas snarveier, eller at godkjenning forhastes på grunn av politisk press.

Det er godt at Norge deltar i et bredt europeisk samarbeid og at vi her følger EUs linje. En vitenskapskomite avgjør om en vaksine kan godkjennes eller ikke. Sikkerheten er viktigst. Vi skal ha tillit til at vaksinene både er trygge og effektive.

Selv om flere vaksiner forhåpentlig snart kan godkjennes vil det ta flere måneder før den er tilgjengelig for alle. Vi imøteser at regjeringen raskt kommer med prioritering og plan for vaksinering.

Vi vet at vinteren blir krevende. Restriksjoner er fortsatt nødvendige og smittevernråd må følges for å unngå at situasjonen kommer ut av kontroll. Men utviklingen av vaksiner gir et berettiget håp om at vi går mot lysere tider.

Publisert: 03.12.20 kl. 08:48

