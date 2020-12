Kommentar

«By mot land» kan bli «ung mot gammel»

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Foto: Roar Hagen

Mens de unge og urbane bor i byen, blir bygda et gamlehjem. Det kan bli det nye, todelte Norge dersom ikke vi ikke lykkes bedre med distriktspolitikken.

Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Før helga kunne professor og tidligere Høyrestatsråd Victor Norman presentere en gladnyhet: Distriktene blir visst ikke avfolket likevel! Færre folk kommer nemlig til å flytte fra utkantene. Men som for haren i folkeeventyret så er det ikke så bra heller. Det skyldes nesten utelukkende at de som bor der lever lenger.

Og gamle folk flytter sjelden på seg. De som først bor på bygda i godt voksen alder, blir som regel boende der til vi alle tar vår siste reise. I tillegg til litt innvandring, og en og annen familie som flytter tilbake til bygda, er det nok til å holde folketallet i distriktene rimelig stabilt i mange år ennå. Men selv om det ikke er noe galt med gamle folk, er det er ikke akkurat problemfritt.

Dette var budskapet fra et nytt utvalg om det ikke spesielt overskriftsvennlige temaet «demokratiutfordringer i distriktene». Utvalgsleder Victor Norman fikk en slags heltestatus etter at han lyktes med å flytte statlige arbeidsplasser ut av hovedstaden i stort monn. Selv ikke Senterpartiet har det på sin merittliste. Han er verdt å lytte til når han nå mener vi trenger et langt bedre grunnlag for distriktspolitikken.

Hvis vi ikke lykkes med en bedre distriktspolitikk, frykter et nytt utvalg at bygda ender opp som et gamlehjem - i naturskjønne omgivelser. Foto: Hallgeir Vågenes

For på få år er forutsetningene dramatisk endret.

Så lenge vi kan minnes har unge mennesker reist til byene for å få jobb. På bygda har det vært store ungekull, men slett ikke jobber til alle. I byene derimot, har det vært stort behov for arbeidskraft i fabrikkene og butikkene. I dag er det først og fremst utdanning og kompetansearbeidsplasser som trekker unge mennesker til byene.

Nå er dette snudd på hodet. Det mangler som regel ikke jobber i distriktene, men tvert imot folk som kan og vil ta jobbene. Ikke minst vil det gjelde for helse- og sosialsektoren. Frister det å jobbe med eldreomsorg, går man en lys fremtid i møte. Men det spørs om det er attraktivt nok. Distriktspolitikk har tradisjonelt handlet om å etablere arbeidsplasser i hver krik og krok av landet for at (noen) folk skal bli boende. Nå mener Norman-utvalget at det må tenkes nytt.

Medisinen heter bolyst på bygda, og heller ikke den er helt ny. Storsamfunnet må gjøre det mer fristende å bli boende i distriktene. Det kan være alt fra gratis barnehager, skattelettelser og førerkort for 16-åringer. Veiene må bli bedre, flyene billigere og fergene gratis. Og alle skal ha bredbånd.

I tillegg må man fortsette å desentralisere utdanning og offentlig virksomhet. Men nå er det ikke hele direktorat som skal flyttes, men hubber og små enheter. Coronatiden har lært oss at vi kan jobbe fra hvor som helst i landet.

les også LES MER OM HJEMMEKONTORTRENDEN: Flukten fra kontorene

Boligmarkedet er en kronisk syk pasient. Mens boligprisene i de store byene skyter i været, opplever man i store deler av landet at boligens verdi er betydelig lavere enn byggekostnadene. Og da er tomta nesten gratis. Slik har det vokst fram et betydelig gap i formue på å eie på bygda mot å eie i byen. På godt og vondt.

Ikke minst må kommunene dyrke fram sin egenart. Stad kommune, med duracellkaninen av en Venstre-ordfører, Alfred Bjørlo, blir trukket fram som et eksempel til etterfølgelse. Utvalget mener kommunene må teste ut en rekke tiltak i jakten på den magiske medisinen.

Sist, men ikke minst mener utvalget at det trengs bred politisk oppslutning om distriktspolitikken.

De siste årene har tonen mellom by og land blitt mer anspent. Victor Norman tegner opp en lett dystopisk fremtidsscenario dersom denne utviklingen får fortsetter. De unge, urbane byene blir en motor i samfunnet, som vil drive utviklingen og dominere samfunnsdebatten. Bygda blir et slags gamlehjem – men i fredelige og naturskjønne omgivelser.

Det er lett å se for seg at by og land vil skli langt mer fra hverandre enn i dag hvis den også får en aldersmessig dimensjon: Gammel mot ung.

Publisert: 07.12.20 kl. 10:15

Les også