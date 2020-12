OMSTRIDT: – Historiske serie som «Atlantic Crossing» kan tilby interessante og annerledes historiske fortolkninger ved hjelp av metaforer, skriver David-Alexandre Wagner. Foto: Line Møller

Et forsvar for «Atlantic Crossing»

Jeg vil slå et slag for «Atlantic Crossing» og verdien av serien. Kritikken den har fått er delvis skivebom.

DAVID-ALEXANDRE WAGNER, førsteamanuensis i historie og samfunnsfag Universitetet i Stavanger

Historieserien «Atlantic Crossing» har, i kjølvannet av en kronikk skrevet av Tor Bomann-Larsen, fått mye kritikk for sin fremstilling av kronprinsesse Märtha og kongehusets rolle under andre verdenskrig.

Dette er ikke et uvanlig fenomen. Omtrent hver gang det kommer ut en historiefilm eller en serie av betydning, og som har suksess blant publikum, blir denne satt under lupen og gransket av en hel skare av profesjonelle historikere og eksperter for sine historiske feil.

Når det gjelder Atlantic Crossing, må man erkjenne at mye av kritikken er både rett, riktig og viktig, det være seg Bomann-Larsens grundige kritikk av hvordan lend-and-lease-avtalen blir presentert, Trond Norén Isaksens påpeking av at forholdet mellom Märtha og Roosevelt bygger på spekulasjoner, eller Tore Rem og Tom Kristiansens kritikk av manusforfatternes tvetydige ståsted mellom historisk sannferdighet og kunstnerisk frihet.

Jeg vil likevel slå et slag for «Atlantic Crossing» og verdien av serien, og mener at kritikken dels er skivebom.

Selvsagt overvurderer serien kronprinsessens rolle under andre verdenskrig og tar seg friheter som for profesjonelle historikere er uakseptable. Men det er jo slik historiske serier fungerer som sjanger: Ja, de tar snarveier, tetter historiske hull med kreative påfunn, bruker metaforer og benytter seg av friheter som kan være mer eller mindre fantasifulle. Ja, historiske filmer og serier har sine fortellergrep og regler, med høydepunkter, vendepunkter og dramatiske momenter. Og ja, fortolkningene kan stride mot «state of the art» i historieforskningen.

Men – de kan også tilby interessante og annerledes historiske fortolkninger ved hjelp av metaforer. Og hva med manusforfatternes kunstneriske frihet? Og skal profesjonelle historikere ha monopol på den historiske diskursen i det offentlige rommet? Skal historiefilm som kulturelt uttrykk bøye seg under og knebles av den akademiske historieskrivingens regler?

Litteratur- og filmverden og sosiale medier kryr av historiefremstillinger, inspirert av sanne hendelser, og med gjengivelser av fortiden som ikke er direkte historisk korrekte. Å ville renske verdens medier for «fake news» og «fake history» er dessverre en dødfødt og tapt sak. Disse kulturelle uttrykkene som formidler historie, av varierende kvalitet og formål, finnes der ute i verden og i hele samfunnet rundt oss.

Å henge seg opp i historiske unøyaktigheter er legitimt, men ikke så vesentlig. Langt mer interessant er det å diskutere hvordan historie brukes, hvorfor slike fortolkninger kommer til uttrykk, og hva de betyr i vårt samfunn i dag. Og i lys av den suksessen serien har blant publikum, er det langt mer interessant å diskutere seriens fremstilling av kvinners rolle under andre verdenskrig – eller det selvbildet av Norge som nasjon som denne serien gjenspeiler i dag. Og langt mer interessant enn å slakte kulturelle og kunstneriske uttrykk for historiske feil og unøyaktigheter er det å utvikle folk, lærere og ungdommers kritiske blikk og refleksjoner om hvordan historie brukes – og eventuelt misbrukes – i verden i dag.

Det er det som er viktig i kampen mot «fake news» og «fake history» i dag. Filmens kraft som historisk fortolkning og metafor må få utfolde seg, og diskuteres i lys av det den representerer.

