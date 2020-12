KJEMIKALIAR: – Noreg er gjennom vårt tette miljøsamarbeid med EU med på å setje ein global standard for trygge og miljøvenlege produkt, skriv statsråd Sveinung Rotevatn. Foto: Gisle Oddstad

Ei gladhistorie om europeisk samarbeid

Solkremen vi kjøper skal vere trygg. Leikar skal ikkje vere giftige. Skismurning skal vere utan helse- og miljøfarleg fluor. Noreg har i mange år jobba for strengare reglar for farlege kjemikaliar internasjonalt, ikkje minst i EU. Og no gir det resultat.

SVEINUNG ROTEVATN, klima- og miljøminister (V)

Dei fleste kjemikaliane vi omgir oss med i kvardagen er heldigvis ufarlege. Men verstingstoffa, miljøgiftene, må vi bli kvitt. Miljøgiftene kan vere skadelege for både menneske og miljø og kan ta svært lang tid å bryte ned. Både industrien og produkta vi kjøper er kjelde til miljøgifter.

Ein kunne tenke seg at vi hadde eit særnorsk regelverk om dette. Men det ville hatt svært liten effekt. Dei fleste produkta vi kjøper er nemleg produsert i andre land. Det meste av klede, leikar, elektronikk og kosmetikk er importert, og alle desse produkta kan innehalde miljøgifter.

Miljøgifter blir dessutan spreidd over landegrenser med hav- og luftstraumar. Talet på ulike kjemikaliar som er i bruk i industrien er dessutan på hundretusenvis, og årleg vert det utvikla fleire tusen nye variantar som skal kontrollerast. Berre å bygge opp eit kontrollsystem for dette krev ein enorm fellesinnsats. Difor må vi arbeide for internasjonale tiltak.

Noreg har felles kjemikalieregelverk med EU. Regelverket, særleg den såkalla REACH-forordninga, er verdas strengaste. Då det kom på plass i 2006, blei ansvarsforholda snudd på hovudet: No var det opp til industrien å bevise at stoffa dei sette ut på marknaden var trygge.

Sjølv om vi ikkje er EU-medlem, har Noreg jobba aktivt for at regelverket skal bli betre. Som einaste ikkje-medlem deltek Noreg i ei samarbeidsgruppe med 10 andre land som ønskjer ein strengare europeisk kjemikaliepolitikk – den såkalla REACH-up-gruppa.

Miljøministrane i REACH-up-landa møtest jamleg. Eg har sjølv delteke på ei rekke møte i denne gruppa dei to siste åra, på vegne av Noreg. Seinast i oktober hadde vi eit virtuelt møte som Noreg var vertskap for. Gjennom desse møta har vi bygd nyttige alliansar og blitt samde om felles krav og innspel til den varsla kjemikaliestrategien til EU. I dette arbeidet er det viktig med solide alliansar og grundig arbeid. For motkreftene er sterke, ikkje minst frå mektige særinteresser og globale industriaktørar som ønskjer færre reguleringar og svake miljøregelverk.

For ein månad sidan la EU-kommisjonen fram sitt forslag til kjemikaliestrategi. Og den var ambisiøs. Ja, mange vil seie oppsiktsvekkande ambisiøs. Det er ikkje ofte det kjem nye tiltak på kjemikalieområdet som blir møtt med applaus frå miljøorganisasjonane. Men det skjedde faktisk denne gongen. I tautrekkinga mellom ulike interesser har miljø- og forbrukaromsyn vunne fram. For Noreg er strategien ein viktig siger.

Strategien har langt på veg same funksjon som ei stortingsmelding frå regjeringa. Den gjev retning og ambisjonsnivå for politikken framover. EU-kommisjonens mål er å redusere talet på giftige kjemikaliar vi blir utsett for dagleg, og fase ut miljøgiftene.

Dei nye forslaga er mange. Eit viktig døme er dette: PFAS-ar er ei gruppe med tusenvis av ulike stoff som mellom anna blir brukt i skismurning og tekstilar. EU-kommisjonen framhevar no behovet for eit breitt forbod mot miljøgiftige PFAS-ar. Dette er eit tema som norske ekspertar frå Miljødirektoratet, saman med kollegaer frå Nederland, Tyskland, Danmark og Sverige, allereie har jobba med over lengre tid – som del av REACH-up-samarbeidet.

Strategien inneheld mange tiltak utover PFAS som Noreg er nøgde med. Til dømes har vi pressa på for å styrke reguleringa av leikar for barn. Vi vil ha betre vern mot hormonforstyrrande stoff. Evalueringa av kjemikaliar må bli meir effektiv, og sårbare grupper skal få betre vern. Kontrollen med import av produkt frå land utanfor EU må også blir betre. Her signaliserer kommisjonen eit krafttak.

Noreg legg ned eit stort arbeid for globale reguleringar. Her er EU vår næraste allierte, og det felleseuropeiske kjemikalieregelverket vårt dekker ein marknad med over 500 millionar menneske. Dette er viktig i seg sjølv, men vel så viktig er det å få betre standardar over heile verda. Nettopp difor er det viktig kva linje EU legg seg på. For sjølv storprodusentar i Kina og India må ta omsyn til dette regelverket om dei vil eksportere varer til Europa. EU er ganske enkelt ein for stor marknad til at den er mogleg å unngå. Då er det den strengaste som får setje standarden.

På denne måten er Noreg, gjennom vårt tette miljøsamarbeid med EU, med på å setje ein global standard for trygge og miljøvenlege produkt. I ei tid der mange er kritiske til internasjonalt samarbeid, og endå fleire er motlause over manglande politisk handlekraft i miljøspørsmål, tenkte eg at dette var ei gladhistorie som var verdt å dele.

