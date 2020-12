– Norge bør innføre sanksjoner mot selskaper som tjener på menneskerettighetsbruddene i Øst-Turkistan, skriver Muetter Iliqud i denne kronikken for «25 under 25». Bildet er fra en demonstrasjon i Istanbul i 2018. Foto: OZAN KOSE / AFP

«25 under 25»: Innfør sanksjoner mot Kina!

Muslimske minoriteter i Kina overvåkes, og opp mot tre millioner holdes fanget i interneringsleire. Ethvert samarbeid med Kina utgjør en trussel mot demokratiet.

MUETTER ILIQUD (23), Den Norske Uighurkomiteen

Tenk deg et liv hvor overvåkningskameraer er rettet mot deg uansett hvor du befinner deg, hvor militært bevæpnede sjekkpunkter befinner seg på hvert gatehjørne, hvor alt du har på mobilen blir registrert av myndighetene og hvor ID-kortet ditt inneholder biometriske data som DNA, fingeravtrykk, blodtype og hvor pliktig du er overfor myndighetene.

Slik er det i hjemlandet mitt, Øst-Turkistan, som ligger i Xinjiang-provinsen i Kina. Dette er hjem til ti millioner uigurer, i tillegg til andre tyrkisktalende folkegrupper.

Etter okkupasjonen av Øst-Turkistan i 1949, har Kina jobbet med å gjøre uigurene til «gode kinesiske borgere», og siden 2014 har dette innebåret å sette millioner av uigurere og andre etniske minoriteter i såkalte «omskoleringsleire». Her blir de internerte, som hovedsakelig er muslimer, torturert, hjernevasket og tvunget til arbeid.

I dag holdes opp mot 3 millioner uigurer i konsentrasjonsleirer uten siktelse eller dom. Årsaken til interneringen kan være alt som kan få deg til å se «mistenkt» ut, slik som å ha skjegg, dekke til hodet, eller ha familiemedlem i utlandet.

Noe så lite som å overholde fasten i ramadan, ikke drikke alkohol eller gi barna sine muslimske fornavn kan bli straffet med internering på ubestemt tid.

De som har klart å flykte fra leirene forteller grusomme historier om tortur, seksuelle overgrep, tvangssterilisering og andre former for mishandling.

KRITISK: – Vi krever at norske myndigheter kommer raskt på banen og innfører sterke sanksjoner mot den kinesiske regjeringen, sier Muetter Iliqud (23) på vegne av Den Norske Uighurkomiteen. Foto: Privat

Kina eier i dag verdens største overvåkningsnettverk, og eier mer enn halvparten av alle overvåkningskameraer i hele verden. Ifølge IPVM har den kinesiske tech-giganten Huawei utviklet et ansiktsgjenkjennings-program som kan identifisere uigurer.

Selskapet har opprettet en ny funksjon kalt «uigur alarm», hvor alarmen utløses hvis videoovervåkingssystemet oppdager personer som tilhører den uiguriske folkegruppen.

Kinas suksess av «High Tech» og overvåking har inspirert en rekke autoritære regimer de siste årene.

I Tadsjikistan og Usbekistan har lokale myndigheter allerede installert tusenvis av kameraer for å overvåke offentlige steder. Serbia og Kirgisistan har også innført overvåkingssystemer med ansiktsgjenkjenningsprogrammer. Disse eksemplene tyder på at Kinas voksende innflytelse kan gi muligheter for en bølge av demokratisk tilbakegang.

Overvåkningskameraer plassert utenfor Den kinesiske ambassaden i Oslo utfordrer sikkerheten for enhver demonstrant som stiller opp til protest. Mange frykter at opptakene kan misbrukes i etterkant av demonstrasjonene. Det kommunistiske partiets forlengede arm utgjør en trussel mot våre demokratiske rettigheter, også her i Norge.

Situasjonen i Øst-Turkistan er kanskje et av de mest alvorlige menneskerettighetsbruddene i verden i dag.

Vi krever derfor at norske myndigheter og det internasjonale samfunnet kommer raskt på banen og innfører sterke sanksjoner mot den kinesiske regjeringen, som følge av de grove menneskerettighetsbruddene som skjer i landet.

Vi mener at Norge bør innføre sanksjoner mot selskaper som tjener på menneskerettighetsbruddene i Øst-Turkistan.

Det er mye hver av oss kan gjøre for å bekjempe menneskerettighetsbruddene som foregår i Kina. For eksempel kan vi bruke sosiale medier til å bidra til økt kunnskap og informasjon. Hvert eneste ord og hver eneste handling teller!