Studentene må ikke nedprioriteres!

Vi respekterer behovet for et nasjonalt krafttak fram mot 18.januar. Samtidig trenger vi at regjeringen bidrar på en annen måte enn i høst.

UNIVERSITETSREKTORENE

SVEIN STØLEN, UiO

ANNE BORG, NTNU

SJUR BAARDSEN, NMBU

MARGARETH HAGEN, UiB

HANNE SOLHEIM HANSEN, Nord

ANNE HUSEBEKK, UiT

KLAUS MOHN, UiS

SUNNIVA WHITTAKER, UiA

PETTER AASEN, USN

Norske studenter er på vei til sine studiesteder og inn i et nytt semester. De ser fram til en vår der de skal tilegne seg kunnskap i møtet med forskere og medstudenter, treffe nye mennesker, utfordres og finne venner for livet. Universitetene skal gjøre alt for å sikre dem et trygt og godt læringsmiljø. Vi har lært hvordan vi kan gi trygg undervisning også under en pandemi, og vi vet at det er viktig for læringen at studentene også møtes fysisk.

Pandemien preger fortsatt samfunnet, universitetene og hverdagen for oss alle. Engasjementet og innsatsen da universitetene i mars ble digitale nærmest over natten, var formidabel. Studentene har hele tiden vært tålmodige, støttende og ansvarlige. Samtidig vet vi at 2020 ble et tøft år for mange.

Vi er takknemlige for at kunnskapsminister Henrik Asheim ved inngangen til et nytt semester er opptatt av studentenes situasjon, og understreker at vi må ta vare på de unge. Vi respekterer behovet for et nasjonalt krafttak fram mot 18.januar.

Samtidig trenger vi at regjeringen bidrar på en annen måte enn i høst. Da ble studentene pekt på som en gruppe som var ansvarlig for smittespredning og fikk ufortjent kritikk. De unge har som mange andre, forholdt seg til strenge smitteverntiltak og de har tatt ansvar.

Nå ser vi lys i enden av tunnelen; vaksiner er på vei – kunnskapsbaserte og utviklet av verdens store forskerkollektiv. Vårt ønske er at regjeringen fortsatt legger opp til lokale tiltak for å stoppe smitten så lenge det trengs og så langt som mulig unngår nasjonale tiltak som rammer hardt også der smittepresset er lavt.

Vi skal som rektorer, gjøre alt vi kan for å sikre et godt læringsmiljø for studentene. Det er et ansvar vi tar på største alvor, men vi trenger drahjelp fra fellesskapet. Studentene må ikke nedprioriteres når ulike behov og interesser skal balanseres. Studentene kan ikke utpekes som en gruppe det er enkelt og billig å innføre tiltak overfor. Strengere tiltak som kollektivt og nasjonalt rammer den verdifulle fysiske undervisningen, må være noe av det siste regjeringen vurderer.

Vi forventer et vårsemester hvor en generasjon unge mennesker ikke må ta en uforholdsmessig stor del av ansvaret, når vi går inn i neste fase av kampen mot coronaviruset.