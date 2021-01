STRAFF SOM FORDØMMELSE? – «I et samfunn må tilgivelsestanken ha en sentral plass fortsatt», sa en gang forsvareren Olav Hestenes. Det er et vakkert forsett for år 2021, skriver Katrine Holter. Foto: PRIVAT

Debatt

Strafferetten er ikke noe som bare angår andre

Er fordømmelse symptomatisk for vår tidsånd? La 2021 bli annerledes.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

KATRINE HOLTER, PhD i strafferett, og advokatfullmektig i Advokatfirmaet Sulland

I året som har gått har jeg, som er strafferettsteoretiker i bunn, for alvor blitt introdusert for den praktiske strafferetten i rollen som forsvarer. Møtet med «virkeligheten» har gitt grobunn for noen refleksjoner ved årsskiftet. Fem betraktninger skal nevnes.

1. Den største overraskelsen har vært hvor mange mennesker med livet på stell, som plutselig snubler inn i straffesystemet. Strafferetten er ikke noe som bare angår andre. Livet er komplekst, og vi er alle mer feilbarlige enn vi liker å innrømme. Kanskje blir du selv mistenkt og siktet i en straffesak en dag. Det som fremstår helt virkelighetsfjernt, kan plutselig skje med hver og en av oss.

2. Det er sjokkerende hvor lite lovgiver er villig til å betale av forsvarerbistand til den som begår en straffbar handling. I saker som kan være juridisk komplekse, men som grunnet bevissituasjonen ikke trenger mer enn noen timer i retten, har tiltalte bare krav på 6 timer advokatbistand. Det skal dekke møte med klient, gjennomgang av ofte hundrevis av sider med dokumenter, forberedelse av jus og prosedyre, gjennomføring av rettsmøtet og ankeskriving. NAV-sakene tilhørte ofte denne kategorien. Det sier sitt.

les også John Christian Elden: Måtte tømme hodet etter Bertheussen-saken

3. Selv om gjerningspersonen oftere enn jeg trodde, er personer med livet på stell, har møtet med det praktiske rettsliv bekreftet at det store flertallet lovbrytere er sårbare mennesker som har fått dårlige kort på hånden fra start. Det betyr ikke at de ikke er ansvarlige for sine handlinger. Loven skal være lik for alle. Men det betyr at man kan forstå hvorfor det ble slik, også der handlingen ikke kan unnskyldes. Dette bør man huske på når man leser om kriminalitet i avisene, som tidvis legger til noen ekstra lag av klander og fordømmelse i sin fremstilling av saken.

4. Jeg tør påstå at det er ingen sted forskjellene mellom fattig og rik er større enn i domstolene – også i de sivile sakene. Med fare for «whataboutism» lurer jeg på hvordan det kan forsvares at personer på uføretrygd og andre lavtlønnede ikke har krav på fri rettshjelp, når staten synes å bruke svimlende summer på byggeprosjekter uten å blunke. For hvordan skal rettsstaten ivaretas når store deler av befolkningen i praksis ikke har tilgang til domstolene? Å øke inntektsgrensen for krav på fri rettshjelp er et enkelt grep som knapt ville syntes på statsbudsjettet.

les også Trakk fører-kortet, fikk fyken

5. «Det må reageres strengt.» Denne setningen dukker stadig opp både i straffedommer og i medier. Er dette symptomatisk for vår tidsånd? Hvor ble det av troen på nestekjærlighet og tilgivelse, og troen på å gi folk en ny sjanse? Straffenivået har økt betraktelig det siste tiåret, til tross for at vi som samfunn har gode erfaringer med en human strafferettspleie. Gjennomsnittlig skal økningen være 52 prosent, langt mer enn i våre naboland. Står vår tid i fordømmelsens tegn?

La meg avslutte med et sitat fra forsvareren Olav Hestenes (1930–1996):

«Vi må fortsatt dømme. Men vi skal ikke fordømme. Vi må heller samle oss i en streben etter å skape et mykere, et varmere samfunn. Og i et slikt samfunn må tilgivelsestanken ha en sentral plass fortsatt.»

Det er et vakkert forsett for år 2021.