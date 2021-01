Kommentar

Dette ser slett ikke bra ut

Av Astrid Meland

NY LOCKDOWN: En person vandrer ned en gate i Glasgow sentrum etter den nye nasjonale nedstengningen i Storbritannia som ble innført denne uken. Foto: ANDY BUCHANAN / AFP

Smittetallene når nye høyder. Danskene og britene er i «lockdown». Om mutanten spres også her, blir Norge stengt.

STENGTE DANMARK: Tirsdag innførte Mette Frederiksen hardere tiltak i Danmark. Hun forventer at den nye mutanten vil bli dominerende i løpet av etterjulsvinteren. Foto: YVES HERMAN

Dette er litt som februar 2020 – igjen. Et nytt, antagelig mer smittsomt coronavirus har så smått begynt å dukke opp i Norge. I Storbritannia har de hatt det siden slutten av september.

Sørøst-England kan bli det nye Nord-Italia. Uten at britene visste om viruset, har det spredt seg over alt. Det tok bare tre måneder før mutanten ble den dominerende. I Storbritannia er nå flere innlagte på sykehus enn under toppen i april.

I Norge har vi forhåpentligvis ikke villsmitte av mutasjonen ennå. Rundt 20 tilfeller er funnet.

STENGT OGSÅ I TYSKLAND: En enslig kvinne i München dagen etter at tyskerne tirsdag innførte strengere regler. Mutanten ser ut til å ha blitt introdusert i landet i november. Foto: ANDREAS GEBERT

Men vi har litt å bale med allerede.

Tirsdag ble det satt smitterekord i Norge. Og som fra ingenting dukker det opp 20 smittede etter en musikkbingo i Kristiansand. I Sola ble 25 smittet på to julegudstjenester hvor det ser ut som folk holdt avstand. I Nordlands-kommunen Rødøy har de ikke hatt smitte siden mars. Nå fikk de plutselig 11 på tre dager. I Harstad mistenkes en massesmittehendelse ute på byen.

Dette blir det nok mye mer av, om mutanten begynner å herje.

LUND I SKÅNE: Denne uken ble det meldt om at det var fullt på barne-intensiven i Lund og i Skåne snakkes det om å ta i bruk en mathall til pasienter. Foto: Annemor Larsen

Det er bare å se på landene rundt oss. Mandag kveld beordret britenes statsminister Boris Johnson en tredje lockdown. Folk skal rett og slett holde seg hjemme. Unntakene bekrefter regelen: Man får for eksempel tillatelse til gå ut for å unnslippe vold i hjemmet.

I USA anslår en ekspert overfor New York Times at mutasjonen blir den dominerende typen innen mars. I vårt naboland Danmark er mutanten i gang med å spre seg. Minst 800 tilfeller er funnet. Danske myndigheter mener den vil være dominerende i midten av februar.

– De neste måneder vil bli de verste under pandemien, sa danskenes statsminister Mette Frederiksen da hun tirsdag innførte enda hardere nedlukking, til tross for synkende smittetall.

TOMT I LIVERPOOL: Handlegaten i fotballbyen nå på tirsdag. Foto: PETER POWELL / EPA

Erna Solberg sa i romjulen at Norge antagelig vil måtte gå i full nedstenging om mutanten spres her. Helsedirektoratet mener den kan føre til at intensivkapasiteten vår er sprengt på 4–5 uker.

Det betyr altså stengte skoler og barnehager som i fjor. Og i tillegg flere andre inngripende tiltak.

PRESS PÅ SYKEHUSENE: Ambulansene står i kø utenfor Royal London Hospital i London denne uken. Foto: NEIL HALL / EPA

Det gjelder å utsette spredningen av det muterte viruset lengst mulig.

I Norge blir forhåpentlig de smittede isolert, fordi vi har karantene og testing på grensen.

Det er imidlertid ikke et hundre prosent trygt system. Folk kan nekte å teste seg og bryte karantenen. På sikt er det antagelig vanskelig å hindre at mutanten spres.

I mellomtiden har vi noe å lære av danskene.

Danskene tester omtrent like mange på en dag som vi tester i uken, og de har kommet opp med en ny test som påviser mutasjonen. De skal også undersøke alle positive prøver for mutanten gjennom gensekvensering, noe Norge har dårligere kapasitet til.

Danskene er også kommet lenger i vaksineringen enn oss. Ikke bare fordi det er lite land, men også på grunn av handlekraft og lite nøling i de siste ukers mange vanskelige beslutninger rundt logistikk.

Målet må være at flest mulig er vaksinert før denne mutasjonen (og andre) får spre seg.

ANSTRENGT I USA: Pasienter venter på utsiden av sykehuset utenfor akutten i Los Angeles tirsdag. Ambulansetjenesten ble bedt om å ikke ta med pasienter som neppe vil overleve. Foto: ETIENNE LAURENT / EPA

– Vi er i et dramatisk kappløp mot et virus i endring, sier den britiske infeksjonslegen Jeremy Farrar til Der Spiegel.

Han tror vi klarer å vinne over viruset i 2021. Men først mener han vi skal gjennom en ny, farlig fase av pandemien. Han understreker hvor viktig det er å få vaksinert alle før sommeren. Rekker vi ikke det, får vi en ny bølge til høsten.

RASKERE PÅ VAKSINERINGEN: Jytte Margrete Frederiksen (83), her i samtale med danskenes statsminister Mette Frederiksen, ble en av de første til å få vaksinen i Danmark i romjulen. Foto: MADS CLAUS RASMUSSEN / AFP

Det er Darwin i praksis vi ser utspille seg. Viruset og antistoffene er i et rustningskappløp ved hjelp av naturlig utvalg.

Akkurat nå er hovedbekymringen økt smittsomhet. Senere vil vi bli mer redd for mutasjoner som svekker virkningen av vaksiner.

Når en god del av befolkningen er vaksinert, mens resten ikke er det, kan seleksjonspresset mot viruset bli så sterkt at vi får mutanter som sniker seg unna antistoffene.

Det er store oppgaver vi står foran. Det er første gang i historien vi skal stoppe så omfattende pandemi med en helt ny vaksine.

Annenhver nordmann mener mediene spiller på frykt under corona. Og det er noe i det. Omtale av sjeldne symptomer og uvanlige hendelser skaper et inntrykk av at det aller fæleste er det vanligste.

Det er det ikke. Barn dør for eksempel svært sjelden av covid-19. Og dødeligheten er lav for folk utenfor risikogruppene.

Men det er altså en sjanse for at vi får mars på nytt.

Det som er bra nå er at vi har vært gjennom dette før. Vi vet hva vi skal gjøre. Vi har tid til å forberede oss. Vi har en test som virker. Vi har straks tre vaksiner.

I fjor hadde vi ingenting.

Vi kommer til å klare dette også. Men det kan bli verre før det blir bedre.