VIKTIG STREIK: – Bussjåførenes lønn har vært lav og arbeidstiden krevende. Samtidig får stadig flere sjefer millionlønninger. Det norske likhetsidealet er svekket, skriver kronikkforfatteren. Foto: Gabriel Aas Skålevik

Debatt

Toppledere må integreres i den norske velferdsmodellen

Godt lønte forretningsmenn og bedriftsledere utfordrer den norske likheten. De synliggjør at den privilegerte overklassen oftest er hvit, rik og mannlig.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

HILDE GUNN SLOTTEMO, professor i historie Nord Universitet

For et par uker siden ble landet rammet av busstreik. Uravstemningen blant sjåførene pågår fortsatt. Saken rystet mange av oss som er opptatt av sosial likhet og solidaritet som en viktig norsk verdi.

For ikke nok med at bussjåførenes lønn har vært lav, med en startlønn på godt under 400 000 kroner, så har det også kommet fram hvordan de kan ha en krevende arbeidstid: toskiftsordninger med ei økt om formiddagen, noen timer «fri» midt på dagen, før nye arbeidstimer på ettermiddags- og kveldstid. En siesta midt på dagen høres kanskje forlokkende ut, men i realiteten er det timer bundet opp av ingenting.

Hilde Gunn Slottemo Foto: Nord

les også Fra maiblomst og fastelavnsris til velferdsprofitører

På samme tid kom det fram at sjefene i de store transportselskapene har lønner i millionklassen. Direktørene i Vy, Sporveien, Boreal, Unibuss, Norgesbuss, Ruter – alle hadde de et lønnsnivå godt over statsministeren.

De siste årene er det også blitt så mange av dem, disse godt lønte lederne. Da seks ulike jernbaneselskaper tok over det som tidligere var NSB, steg antallet direktører fra 11 til 49, alle med millionlønn.

En million her og en million der, det blir penger av det.

Også i andre bransjer har lederlønningene skutt i været i de siste årene, ofte med ublu og skamløse bonusordninger. Det er lett å finne eksempler. Hurtigruten er ett. Der har filippinere jobbet for lønninger ned mot 35 kroner timen. Samtidig har direktør Daniel Skjeldam hentet ut 14,5 millioner kroner i året, altså ca. 70 ganger mer enn det filippinske mannskapets lønn. Han har også hus til 32 millioner, hytte til sju og tre fine biler. Det er stor forskjell på øverste og nederste dekk i Hurtigruten.

les også Politikere hardt ut mot Hurtigruten: – Utrolig dårlig dømmekraft

Det gjelder også i statlige selskaper. I fjor påpekte Riksrevisjonen at godtgjøringen til styrer og ledere i statens selskaper har hatt en sterkere lønnsutvikling enn i samfunnet før øvrig. De anbefalte derfor at departementet nå påser at lønninger og bonuser følger et moderasjonsprinsipp. Noe annet er en oppskrift på økte forskjeller i samfunnet.

Toppene trenger dette lønnsnivået fordi det er knapphet på gode ledere, heter det ofte i begrunnelsene for de høye beløpene. Hvis dette resonnementet skulle vært fulgt, er det blant annet sykepleiere, lærere og en del håndverkere som skulle hatt millionlønn – det er dem det er for få av i dag. Folk med lederutdanning og økonomikurs fra BI, derimot, dem finnes det flust av.

De siste årene har vi fått hyppige påminnelser om hvordan den sosiale ulikheten øker i Norge. Dette bryter med den norske velferdsmodellen og er en trussel mot noen etablerte og grunnleggende samfunnsverdier i Norge. Det norske prosjektet har vært å integrere ulike grupper i det norske velferdssamfunnet.

Historikere og samfunnsforskere har vært opptatt av formingen av den norske velferdsstaten og hvordan den har skapt tilhørighet, stabilitet og orden. Den ga noen rettigheter, men også plikter til landets borgere. Samtidig utviklet det seg uformelle normer, idealer og forventninger om riktig atferd. Det ble forventet en viss likhet og integrasjon, både politisk, økonomisk og sosialt, for at den norske velferdsmodellen skulle fungere.

Idealet var et relativt homogent samfunn med materiell trygghet, rettferdighet og sosial utjevning. Det har hindret konflikter, spenninger og motsetninger.

«Sosialdemokratiets lykkelige øyeblikk», kalte historie-nestor Francis Sejersted perioden da integrasjonen i den norske velferdsmodellen ifølge ham nådde sitt toppunkt. På slutten av 1960-tallet hadde store grupper blitt inkludert i det norske samfunnet, med de rettigheter og plikter som fulgte med: bøndene, arbeiderklassen og kvinnene. Alle hadde blitt en del av et stort kollektivt «vi».

les også Tajik om sjokkrapport om ulikhet: – Dette er hårreisende

I de siste årene har den offentlige debatten handlet mye om hvordan innvandring kan true dette systemet. Våre «nye landsmenn» setter likhetsnormene under press, heter det. Manglende integrering skaper frykt for at likheten og rettferdigheten skal svekkes. Det er ønsket at også innvandrere blir inkludert i den norske velferdsmodellen med alle sine formelle og uformelle normer og regler. En annerledes og sterkt avvikende livsform kan stå i motsetning til normene om likhet, utjevning og fellesskap.

Samtidig er vi forbausende blinde for hvordan høytlønte, (og hovedsakelig) mannlige ledere bryter med og utfordrer denne modellen. De slipper lettere unna de kritiske bemerkningene om å true velferdsstaten og det norske fellesskapet. Men i realiteten kan de ses som en trussel mot det sosialdemokratiske velferdsprosjektet som Sejersted og andre samfunnsforskere har skrevet om.

Godt lønte forretningsmenn og bedriftsledere utfordrer likheten på flere måter samtidig, både som klasse, kjønn og etnisitet. De synliggjør at den privilegerte overklassen oftest er hvit, rik og mannlig.

Kanskje er det på tide at denne dimensjonen trekkes tydeligere inn i diskusjonene om velferdssamfunnets bærekraft. For hvis vi mener at velferdssamfunnet er verdt å forsvare, så er det flere enn innvandrerne som må granskes som utfordring.

Da må vi gjøre en innsats for å integrere topplederne i den norske velferdsmodellen igjen.

Publisert: 19.10.20 kl. 13:15

Mer om Streik Lønnsoppgjør Buss Vy