Leder

Kattepine i nord

Alta er splittet om hvilket fylke de vil tilhøre. Selv om tvangssammenslåingen var en tabbe, er heller ikke skilsmisse noen enkel løsning. Foto: Terje Bringedal, VG

Alta er splittet om hvilket fylke de vil tilhøre. Selv om tvangssammenslåingen var en tabbe, er heller ikke skilsmisse noen enkel løsning.

Tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark blir av mange regnet som det mest mislykkede grepet på den borgerlige regjeringens CV. I Finnmark er motstanden fortsatt stor, og de lokale politikerne har ikke engang prøvd å få sammenslåingen til å fungere. Isteden har de satt seg ned for å vente på en rødgrønn valgseier.

Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet har lovet å innvilge skilsmisse dersom partene ønsker det. Og det er det liten tvil om at ønsker.

Så få oppgaver som de nye regionene har fått, vil det neppe være noen stor katastrofe. Regionreformen ble aldri den kraftsamlingen som den skulle bli. Lite tyder på at det er noe vilje til å løfte det regionale nivået i nevneverdig grad, uavhengig av farge på regjeringen.

Men nye signaler fra Alta kommune viser at spørsmålet er mer komplekst enn man kanskje skulle tro. Toneangivende politikere har tatt til orde for at dersom det blir skilsmisse, så vil Alta flytte over til Troms fylke. Mange føler større tilhørighet til Tromsø enn til Finnmarks administrasjonssenter, Vadsø. Nå skal kommunen utrede hvilken fylkestilhørighet de er mest tjent med.

Alta kan bli et problem for Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum etter valget. For politikere som har gått så høyt på banen om at lokalpolitikere skal få bestemme selv, er dette en skikkelig kattepine Foto: Mattis Sandblad, VG

Det handler både om geografi og en klassisk strid om sykehus, men også at mange mener en reversering ikke vil løse Finnmarks utfordringer. Den største gulroten er likevel at altaværingene ønsker eget sykehus med fødetilbud.

Nå viser en fersk meningsmåling for Altaposten og NRK at bare et knapt flertall av altaværingene er sikre på at de vil tilhøre Finnmark. 4 av 10 vil være i Troms. Politikere i Loppa og Kautokeino har antydet at de vil følge etter Alta.

Men et Finnmark uten Alta vil være en katastrofe for Finnmark. Alta er med sine 21 000 innbyggere en av de få byene i nord preget av befolkningsvekst og optimisme. Finnmark sliter allerede med få innbyggere spredt utover et stort areal.

Mister de Alta, blir fylket sittende igjen med om lag 55 000 innbyggere, på størrelse med byer som Bodø og Moss. Da fylkene ble slått sammen, var en del av begrunnelsen at Finnmark var for små til å løse oppgavene sine. Den utfordringen blir ikke mindre. Ikke minst har det vært bekymring for høyt frafall i de videregående skolene. Samtidig kan Finnmark risikere å miste makt i form av mandater til Stortinget.

Dette problemet kan Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum få i fanget etter valget. For politikere som har gått så høyt på banen om at lokalpolitikere skal få bestemme selv, er dette en skikkelig kattepine. De kan vanskelig sette ned foten dersom dette skulle bli Altas ønske.