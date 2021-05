FOR DYRT: – Det er fotball elevene går til når de jeg mister oppmerksomheten deres i timene. At de ikke ser hele kamper er av samme grunn som at de ikke spiser lunsj på slottet. De ikke har tilgang, skriver lærer Steinar Severson. En jublende Riyad Mahrez (Manchester City) feirer scoring i semifinalen i årets Champions League. Foto: PETER POWELL / EPA

Ungdommen elsker fotball!

VG hadde nylig en sak om at ungdommer ikke ser fotball på TV. Der hevdes det at fotball fenger de over 30 mest, og at seertallene fra TV 2, Eurosport og NENT bekrefter dette. Jeg er overbevist om at dette ikke handler om interesse, for ungdom elsker fotball.

STEINAR SEVERSON, lærer, Oslo

Jeg jobber som lærer ved en ungdomsskole sentralt i Oslo. Det viktigste jeg gjør i jobben min er å bygge relasjon til ungdommene. Heldigvis er det enkelt med mange av dem, fordi de elsker fotball! Samtalene om fotball går enkelt, «banteret» det samme. Rett som det er, må jeg be dem lukke ned fotballvideoene de har oppe på iPaden i samfunnsfagstimen. Mange av ungdommene er minst like oppslukt av fotball, som jeg selv var på ungdomsskolen.

Observasjonene til fotballeliten, med Real- og Juventus-toppene Perez og Agnelli i spissen, er helt riktige. For selv om ungdommene elsker fotball, så ser de ikke kampene. Perez hevder at ungdom synes kampene er for lange eller kjedelige, og at en superliga med bare de mest populære lagene ville gjort susen. Men de skjønner ikke problemet likevel.

Jeg spør ofte ungdommene om de så kampen i helgen. De svarer som regel nei. Selvsagt gjorde de ikke det. En og annen innrømmer at de så den på en pirat-side, og et par andre ler og spør hvilken han brukte. Ungdommene er nemlig prisgitt foreldrenes interesser og økonomi når det kommer til muligheten for å se kampene.

Ingen på ungdomsskolen kan betale 519 kroner i måneden for å se Premier League. Skal de se Champions League i tillegg må de ut med 329 kroner ekstra. Dersom foreldrene er interesserte eller har romslig økonomi, vil dette kanskje la seg gjøre, men det er fåtallet. Derfor blir ungdommen avspist med det de har tilgang til. Da blir det høydepunkter eller «amazing skills-videoer» på nettet. Får de fast tilgang til hele kampene, ville de sett dem. Det er jeg overbevist om.

En såkalt superliga med de mest populære lagene og en enda dyrere TV-pakke vil ikke øke antallet unge som ser kamper. Det vil i beste fall gi dem enda flere høydepunktvideoer de kan se på. I verste fall enda en stor liga de er ekskludert fra å følge med på.

Så det er sant, det som blir sagt. Ungdommene ser ikke hele kamper. Men det er ikke på grunn av manglende interesse eller ønske om å bare se høydepunkter. Det er heller ikke fordi de ikke klarer 90 minutter lange kamper.

Faktisk er det fotball går til når de jeg mister oppmerksomheten deres i timene. At de ikke ser hele kamper er av samme grunn som at de ikke spiser lunsj på slottet.

De ikke har tilgang.