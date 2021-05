SVARER PÅ OPPRØRET: – Jeg vil ta initiativ til å etablere et innspillsforum som kan komme med innspill til om det er behov for endringer i statens virkemidler for å styrke planlegging og utbygging av gode bomiljøer og nabolag, skriver statsråd Nikolai Astrup, her fotografert i Paris. Foto: Kristofer Sandberg / Verdens Gang

Astrup om arkitekturopprøret: − Utgangspunktet bør ikke være at alt var bedre før

Det er et arkitekturopprør på gang. Arkitektur skal engasjere. Men vi bør verken ta utgangspunkt i at alt var bedre før, eller at alt er perfekt i dag.

NIKOLAI ASTRUP, kommunal- og moderniseringsminister (H)

Det er bra med engasjement rundt arkitektur og boligbygging. Det er ikke vanskelig å finne gode eksempler på arkitektur som neppe kommer til å stå seg i fremtiden. Pregløse og ensartede nabolag, uten tanke for det inkluderende og menneskevennlige, livet på gateplan eller estetiske opplevelser. Det er mange av dem.

Det er ikke rart at Arkitekturopprøret Norge har fått tusenvis av følgere i sosiale medier. Men at det finnes grelle eksempler på moderne arkitektur betyr ikke at alt var bedre før, eller at moderne arkitektur må vike for tradisjonell bebyggelse fra 1800-tallet, slik noen av opprørerne tilsynelatende mener.

På Instagram-kontoen til opprørerne kan man se før- og etterbilder av bygg eller kvartaler som har blitt transformert gjennom tidene. Noen bygg er revet og erstattet med nye, andre er modernisert. Felles for bildene er at mange av opprørerne undrer seg over hvordan vi kunne vi la dette skje, uten at man egentlig gjør et forsøk på å forstå hvordan eller hvorfor vi lot det skje.

Det er mange ulike – og ofte gode – grunner til at man har modernisert bygninger eller revet og bygget nytt gjennom tidene. Det handler om bokvalitet, klima og miljø, ny teknologi og nye byggematerialer, pris og skiftende arkitektoniske ideer og uttrykk. Etter annen verdenskrig handlet det først og fremst om å gjenreise Norge og skaffe folk tak over hodet. Boligbyggingen skulle komme trangboddheten og den sosiale nøden til livs. Over tid har synet på hva som er attraktivt endret seg. Mens drabantbyen var etterkrigstidens ideal, har fortetting og transformasjon vært ledetråden i nyere tid.

Det har blitt tatt både gode og dårlige valg gjennom tidene – av både politikere, byutviklere, boligbyggere og arkitekter. Og det er vanskelig å være uenig i at det finnes mindre vellykkede utbygginger i Oslo, der det kan virke som effektivitet og pris har trumfet både estetikk og kvalitet. Opprørerne trekker gjerne frem monumentale formålsbygg, som Høyesterett og Nationaltheatret som eksempler på god arkitektur. Og ja, de er flotte bygg og eksempler på arkitektoniske uttrykk fra rundt forrige århundreskifte, slik Operaen og nye Deichmanske bibliotek er vellykkede eksempler på nåtidens uttrykk. Og mellom der finner vi praktfulle eksempler fra hver eneste arkitektoniske tidsepoke.

Det er imidlertid særlig moderne boligprosjekter som trekkes frem som skrekkeksempler av opprørerne, som lengter nostalgisk etter flere 1800-talls murgårder. Men alt var ikke bedre før. Grünerløkka, Tøyen og Grønland ble oppført med elendige boforhold, leiegårder inne i kvartalene, klaskedo og en trangboddhet vi ikke har sett siden. Byfornyelsen på 1980-tallet er en viktig årsak til at disse boområdene er så attraktive som de er i dag.

Det finnes gode eksempler på vellykkede byutviklingsprosjekter i moderne tid også. Hva som er estetisk, vil alltid bero på øyet som ser. Det som er vakkert og spektakulært for noen, vil være heslig for andre. God arkitektur skal engasjere – men viktigere enn å hige etter en fellesnorm for estetikk, er det at arkitekturen legger til rette for gode boliger, byrom, menneskevennlig bymiljø, liv og trivsel. Og variasjon.

Vi har i dag stort sett boliger og bygg av høy kvalitet i Norge. Det skyldes ikke et fastlåst ideal, men en god plan- og bygningslov, dyktige byplanleggere, utbyggere og arkitekter som har jobbet seriøst med ulike idealer, stil og krav til funksjon. Om vi fra sentralt hold hadde stilt for strenge krav til utforming av byggene, er det ikke sikkert vi hadde fått glede av innovasjonen og kreativiteten som har funnet sted blant boligbyggere og arkitekter gjennom generasjoner. Det er lett å tenke at alle gamle bygg var vakre og at alle gamle bygg kunne stå inn i evigheten – bare fordi de gamle byggene vi ser i dag ofte er vakre og ofte har stått i over 100 år. Men det kan også være fordi det dårligste byggeriet er revet, eller det som står igjen er modernisert.

Jeg mener vi må ha arkitektur som er økonomisk, miljømessig og sosialt bærekraftig – og alle perspektivene er like viktige. Dessverre tror jeg det sosiale perspektivet er under press i storbyer hvor det må bygges tett, raskt og effektivt for å møte befolkningsveksten og dempe boligprisveksten.

Derfor er det viktig å understreke at kommunene kan stille krav til både byggeskikk og estetikk. I plan- og bygningslovens formålsparagraf kommer det tydelig frem at man skal bygge til det beste for den enkelte, for samfunnet og for fremtidens generasjoner. Det er også nedfelt et prinsipp om estetisk utforming. I loven gis også kommunene et ansvar for å legge til rette for gode bomiljøer, og at alle byggetiltak utføres med gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til omgivelsene.

Kommunene har altså både frihet til, og ansvar for, å stille krav til utbyggingsprosjekter. Det er imidlertid mye som tyder på at mange kommuner ikke bruker dette handlingsrommet godt nok. Det er et tema jeg er opptatt av og som jeg vil følge opp tettere fremover. Denne våren vil jeg invitere til dialogmøter for å diskutere hva som skal til for å styrke dette perspektivet i byutviklingen.

Jeg vil også ta initiativ til å etablere et innspillsforum som kan komme med innspill til om det er behov for endringer i statens virkemidler for å styrke planlegging og utbygging av gode bomiljøer og nabolag. Hvordan bygger vi bærekraftig for fremtiden, både i et sosialt, økonomisk og miljømessig perspektiv? Hvordan sikrer vi bokvalitet og gode nabolag over hele Norge – både i pressområder som Oslo og i distriktene? Hvordan bidrar vi til variert byutvikling, med varierte nabolag og varierte boliger? Hvordan unngår vi pregløs og ensformig arkitektur? Og hvordan sikrer vi at byggene vi bygger i dag kan stå i et livsløpsperspektiv?

Dette er spørsmål vi sammen kan diskutere. Men utgangspunktet bør ikke være at alt var bedre før eller at alt som er moderne er mislykket. Vi skal fortsatt bo i en by med variert arkitektur, der ikke alt faller i smak hos alle – og der noen av oss til og med kan bli litt provosert av arkitekturen.

Slik må det være, og slik bør det være.