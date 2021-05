STATUS QUO: – Vi trenger en arbeidsdeling mellom de ulike institusjonstypene, heter det fra byene og de gamle universitetene. I praksis betyr det å ivareta interessene til de store, gamle. Det er de som ønsker stigen trukket opp, skriver Hilde Gunn Slottemo. Foto: Nord Universitet

Debatt

Å dra opp stigen etter seg

En «arbeidsdeling» i universitets- og høgskolesektoren betyr aldri at de gamle universitetene skal gi fra seg noe, de skal bare hindre at sine yngre kolleger får noe nytt. Privilegiene skal følge de veletablerte.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

HILDE GUNN SLOTTEMO, professor i historie, Nord Universitet

Diskusjonen om universitets- og høgskolesektoren går for fullt, igjen. Vi trenger en arbeidsdeling mellom de ulike institusjonstypene, heter det fra byene og de gamle universitetene. God idé! La oss flytte lærerutdanningene fra Oslo, Bergen og Trondheim til de gamle, ærverdige og tradisjonsrike profesjonsinstitusjonene i distriktene.

Men nei: Tanken vil oppfattes som ekstrem og umulig, for «arbeidsdeling» betyr gjerne at de gamle, klassiske institusjonene skal opprettholde sine privilegier.

Debatten om forskning og høyere utdanning i Norge stilnet egentlig aldri etter at strukturreformen i universitets- og høgskolesektoren ble gjennomført for seks år siden. Sektoren finner ikke ro. Ingen er skikkelig fornøyde.

Strukturreformen ble vedtatt i 2015 og førte til at åtte universiteter og høyskoler ble fusjonert. Likheten mellom de etablerte breddeuniversitetene og de praksisnære profesjonsutdanningene ble forsterket. Det var enda en spiker i kista i en mangeårig prosess.

les også Når studentlivet suger

Opprinnelig var universiteter og høgskoler tenkt som ulike institusjoner. Selv om universitetene også har drevet yrkesutdanning, skulle høgskolene i større grad være orientert mot arbeidslivets behov for utdannet arbeidskraft, blant annet innen skoleverket, helsesektoren og kommunalt byråkrati.

Denne arbeidsdelingen er i løpet av de siste tiårene blitt svekket. Etter den siste reformen er den bortimot ikke-eksisterende. Alle institusjonene skal nå drive forskning, alle skal gi et bredt tilbud av master- og doktorgradsløp, alle skal publisere i smale, internasjonale tidsskrifter og alle må ha en viss andel godt lønnete professorer i staben.

Følgen er at undervisning, profesjonsfokus og praksisnærhet, som var de gamle høgskolenes kjennetegn, er blitt tonet ned eller i alle fall omdefinert og forandret.

Mange av disse forandringene har vært positive. Personlig mener jeg det har vært riktig å styrke fagligheten og øke forskningskompetansen også ved de mindre og mer profesjonsorienterte institusjonene. Jeg mener dessuten at noe konsentrasjon har vært nødvendig: faglig kvalitet og stimulerende studentmiljøer krever en viss størrelse.

Samtidig er jeg, som mange andre, oppgitt over rekkefølgen i prosessen: den politiske debatten burde kommet først, vedtakene og beslutningene etterpå. Slik ble det ikke: Strukturreformen ble kjørt gjennom på en måte som en Machiavelli ville nikket anerkjennende til, som min kollega Einar Lie formulerte det for noen år tilbake.

les også Flere universiteter skal få utdanne jurister og psykologer

I dag tar stadig flere til orde for å reversere reformen og gjeninnføre en tydeligere arbeidsdeling mellom ulike institusjonstyper. Professor Rune Slagstad argumenter for eksempel for sterkere skiller mellom profesjonsutdanninger og klassiske breddeuniversiteter.

En rekke politikere kappes om å ta avstand fra sine egne vedtak. Mens de tidligere så vekk og toet sine hender, ønsker de i dag å gå til omkamper. En del vil gjenopprette det nedlagte studiestedet Nesna. Arbeiderpartiet foreslår å opprette «utdanningssentre», hva nå det måtte være. Senterpartiets sterke vekst og distriktspolitikkens vind i seilene har trolig ansporet debattene. Mens vi fortsatt er midt inne i prosessen med å gjennomføre én modell, starter altså diskusjoner om arbeidsdeling basert på gamle ordninger.

Ønsket om arbeidsdeling er sterkt fra de gamle universitetenes side. Der fnyses det over at også de nye universitetene skal ha forskningstid, doktorgrader og ansatte professorer. Kanskje kan pågående debatter om den nye gradsreformen i UH-sektoren også ses som et uttrykk for det? Her argumenterer ‘de gamle’ for at de fortsatt skal ha enerett på enkelte prestisjeutdanninger: juss, medisin og psykologi. Disse monopolstudiene er blant de siste skillene som fortsatt finnes mellom «nye» og «gamle» universiteter.

Noe arbeidsdeling kan være fornuftig. De økonomiske ressursene er begrenset, og god, faglig og oppdatert kunnskap krever ei viss spesialisering og samling av fagpersoner. Problemet er imidlertid at ‘arbeidsdeling’ i praksis betyr at de gamle universitetene skal ha alle privilegier og goder.

Allerede i dag har de bedre økonomi, fordi basisbevilgningene til de ulike institusjonene er skjev. De små, unge og nye institusjonene, de skal greie seg med smulene, både når det gjelder forskningstid, økonomiske ressurser og studietilbud. Ifølge professor Fredrik Thue har de klassiske universitetene en interesse av å holde på disse skillene.

Når de gamle breddeuniversitetene snakker så fint om «arbeidsdeling», kan det altså ses som en måte å trekke stigen opp etter seg på. Det ligger mye makt i å definere hva «arbeidsdeling» skal bety, hvilke premisser som skal legges til grunn og hvordan den skal gjennomføres. Men skal det være ei reell arbeidsdeling, må også høgskolene og de nyetablerte universitetene få særskilte fordeler.

les også Støre til Aps landsmøte: – Norge står ved et veiskille

En kollega av meg kom en gang med et spenstig forslag: Hva om politikerne hadde flyttet all lærerutdanning fra de store universitetene til de mindre, velrenommerte og tradisjonssterke lærerutdanningene, mange av dem (men ikke alle) i distriktene: Volda, Elverum, Levanger for å nevne noen. De kunne overtatt alle nivåene i utdanningsløpet: fra barnehage til videregående skole.

Vi lo alle sammen av det han sa, vel vitende om at «arbeidsdeling» aldri betyr at de gamle universitetene skal gi fra seg noe, de skal bare hindre at sine yngre kolleger får noe nytt. Privilegiene skal følge de veletablerte.

Hvis en skal tenke etter, så er kanskje ikke ideen så dum. Det kunne vært en arbeidsdeling som hadde hjulpet. Det er i distriktene lærermangelen er størst, det er der det trengs flere arbeidsplasser for høyt utdannete mennesker og det er der det er behov for å demme opp for flyttestrømmen til byene. I tillegg har disse institusjonene en godt innarbeidet profesjonstenking og sterke tradisjoner når det gjelder nærhet til praksisfeltet. Det er dessuten utdanninger studentene er fornøyde med. Med andre ord: Det kunne vært et kunnskapspolitisk kinderegg.

Men ingen kommer noen gang til å foreslå noe sånt. «Alle» vet at det ville ført til ramaskrik og store protester. For «arbeidsdeling» er sjelden i de små og nye sin favør. Det betyr heller å ivareta interessene til de store, gamle. Det er de som ønsker stigen trukket opp.