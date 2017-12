Alt er ikke politikk

kommentar

Publisert: 20.12.17 19:13 Oppdatert: 20.12.17 19:19

MENINGER 2017-12-20T18:13:30Z

Arbeiderpartiet, av alle, sliter med å håndtere #metoo. Nå må partiet løfte blikket.

Det er sterk kost, oppropet fra Oslo Ap , selv om hovedbudskapet neppe er omstridt. #metoo-kampanjen har tvunget flere bransjer, organisasjoner og arbeidsplasser til å se på seg selv med et kritisk blikk. Så å si overalt har det blitt avslørt trakassering, tilløp til ukultur og tilstander som de fleste er enige om at man ikke skal ha. Det spenner fra dårlig tone på arbeidsplassen til ren, systematisk trakassering.

#metoo har gitt en enestående mulighet til å oppdage ukultur, til å skjønne at det som for noen oppleves uproblematisk, er vondt for andre. Det er et nødvendig oppgjør, selv i et så likestilt land som Norge. Kampanjen gjør det mulig å komme videre, få vekk dårlige miljøer og vaner. Men det krever at man begynner med å erkjenne problemet. Det er en imponerende rekke bransjer nå i gang med. Men, det hadde neppe skjedd uten at noen hadde turt å fortelle om problemene, hva de har opplevd, og hvor vanskelig det har vært å fortelle om det. I noen tilfeller har folk også fortalt om trakassering uten at det har fått konsekvenser. Det er en grov unnlatelsessynd fra ledere som er ansvarlige for at folk skal kunne gå på jobb uten å bli plaget.

Les også: DN: Trond Giske inn på teppet etter minst fire nye varsler

Det kan selvfølgelig hende at Arbeiderpartiet ikke har noen problemer med sin partikultur. At hele det store partiet, fra øverst til nederst er et sted der kvinner aldri bli utsatt for trakassering. At man ikke har det problemet som har vært avdekket i flere partier, nemlig at personer med makt og posisjoner innleder forhold til personer på grasrotplan, ofte med betydelig aldersforskjell involvert. Slike skjeve relasjoner er det regler mot i de fleste organisasjoner og på de fleste arbeidsplasser. Fordi man vet at selv om begge parter samtykker, og det selvfølgelig ikke er noe ulovlig i det, så vil det kunne oppleves som sårende, trakasserende eller belastende i ettertid.

Vi vet ikke det. Vi vet ikke om Ap vet det heller. For dette krever at folk tør å si fra. Og det er det Oslo Ap er bekymret for, at partiet gjør det vanskelig for folk å si fra. Det er en alvorlig anklage, særlig etter denne #metoo-høsten, hvor alle har hatt mulighet til forstå hva dette handler om og hvordan det må håndteres.

Det å stå frem i en slik sammenheng krever mot. Å fortelle om opplevelser man kanskje skammer seg over, som er private og som kan få konsekvenser for andre mennesker, vil mange kvie seg for. Hvis man ikke utrygg på om man kan gjøre det i en trygg setting, hvis motivene for å si fra trekkes i tvil, da gjør man det neppe. I 2012 varslet en ung jente om noe hun hadde opplevd i partiet. Hun fikk umiddelbart sine motiver trukket i tvil og ble beskyldt for å drive «et skittent politisk spill». På toppen av det hele ble hun identifisert med navn og bilde i enkelte medier, med bakgrunn i påstandene om maktkamp som grunnlag. Hvem tør å varsle etter noe sånt?

Etter dette var mitt inntrykk at flere i Ap tenkte seg om. At de skjønte hvor store feil de hadde gjort. Men nå, fem år senere, når #metoo har tvunget frem vonde og vanskelige prosesser i en rekke bedrifter, bransjer og organisasjoner, da trekker Ap igjen frem fraser som «maktkamp» og «kampanje». Resultatet av slikt kjenner vi. Det blir stille. Av stillhet gror det aldri frem noen ny kultur.

Oppropet fra Oslo Ap virker derfor nødvendig. Dessverre.

Ris eller ros til våre nye artikler? Hjelp oss ved å svare på to superkjappe spørsmål. Gi tilbakemelding!Gi tilbakemelding!

Denne artikkelen handler om Arbeiderpartiet

#metoo