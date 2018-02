VAR INFORMERT: Justisminister Sylvi Listhaug. Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

Ut av kirkeasyl

leder

Publisert: 24.02.18 05:50

MENINGER 2018-02-24T04:50:05Z

Myndighetene tenker på helheten når de henter en afghansk familie ut av en frikirke.

En afghansk familie med tre små barn som har bodd i menighetshuset til Nytt Liv på Fitjar, ble fredag hentet ut av politiet. Biskopen i Bjørgvin Halvor Nordhaug protesterer, og mener politiet ikke har respektert kirkeasylet. Politiet hevder huset ikke er et kirkerom, og at det derfor ikke er omfattet av retningslinjene til Justisdepartementet . De sier at en hovedregel er at politiet ikke går inn i kirker og bedehus.

Familien fikk avslag på sin asylsøknad i Oslo tingrett i november i fjor. Dommen er anket. I mellomtiden har lokale ildsjeler hjulpet familien. Og det er rørende at de bruker av sin tid og ressurser for å stille opp for folk i en vanskelig situasjon. Men vi har også stor forståelse for at sentralmyndighetene må tenke på helheten. Det er flyktninger med beskyttelsesbehov som skal ha opphold i Norge. Har man ikke krav på beskyttelse, må man returnere hjem.

Norske myndigheter har en rekke ganger uthulet sin egen flyktningpolitikk ved å gi etter i enkeltsaker der det oppstår folkekrav og mediekampanjer. Det har av og til vært på sin plass. Myndighetene tar feil, som mye tyder på skjedde da Leila Bayat ble tvangsutsendt til Iran der det ventet en dom på 80 piskeslag.

Men erfaringene fra den store bølgen av kirkeasyl-saker på begynnelsen av 1990-tallet, var ikke gode. Kosovoalbanerne som satt i kirkeasyl, på det meste 700 personer, hadde ikke beskyttelsesbehov ifølge norske myndigheter. De hadde stort sett kommet fra Sverige, der de også hadde fått avslag på asylsøknaden.

Protester og en tidvis brutal pressedekning førte til et kompromiss der alle gikk ut av kirkeasyl mot å få innvilget kravet om ny, individuell behandling av sine søknader. Det endte med at svært mange fikk opphold på humanitært grunnlag.

Samtidig ble krigsflyktningene fra Bosnia hindret fra å søke beskyttelse ved at Norge innførte visumplikt. De som var ankommet fikk heller ingen individuell behandling, men ble gitt midlertidig opphold med retur etter fire år, selv om disse utvilsomt flyktet fra krig. Senere fikk også mange av disse bli. Men i ettertid er det lett å se at kirkeasyl ikke borget for mer rettferdighet, tvert om ga det økonomiske migranter opphold på bekostning av krigsflyktninger.