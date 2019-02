PÅ JAKT ETTER VERV: Trond Giske vil ha fornyet tillit i Trøndelag. En dansevideo og en bekymringsmelding skaper problemer. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Kommentar

Pute-pinlig for Giske

Trond Giske har vært på fest. Det er slett ikke ulovlig. Men han burde klart å holde seg hjemme.

Publisert: 21.02.19 21:49







Man kan jo begynne å lure når Trond Giske (52), samme dag som han endelig blir innstilt til et nytt verv, får en ny bekymringsmelding i fanget.

Snakk om dårlig timing for en som alt har væskende skrubbsår på tilliten.

For Giske ligger endelig an til å få et nytt verv i Trøndelag Arbeiderparti. Han er innstilt til fylkesstyret, og skal etter planen velges inn på årsmøtet neste helg.

Innstillinger pleier å gå inn. Men det er ingen automatikk i det.

Det er mange som håper trønderne får kalde føtter.

Men dette er ikke mye å lure på. Videoen av Danse-Trond sier mer enn tusen ord.

Det er pute-pinlig.

For Giske har utvilsomt vært på byen. Han har festet. Og han har flørtet med en ung kvinne. Han har neppe brutt en eneste lov.

Men dette er høyrisikoatferd. Hvorfor gjør han dette? Det må være fordi han tror han kan.

Det er verst tenkelig tidspunkt å ta på seg danseskoene.

Oppførselen minner om alt det Giske tidligere har beklaget og sagt han skal slutte med. Jeg begynner å lure: Har han virkelig sluttet med det?

Det ser ikke helt sånn ut.

Argumentene Giskes tilhengere i Trøndelag bruker, er at han har sonet mer enn nok. Det er mer enn et år siden han sa unnskyld til varslerne på TV.

Og på Dagsrevyen den gangen beskrev Giske presist hva som var problemet. Han visste hva han måtte endre.

– Det kan dreie seg om ulikheter i maktforhold eller aldersforskjell, eller det kan dreie seg om sosiale sammenhenger med mye alkohol, sa Giske.

Mye alkohol. Sosiale sammenhenger. Aldersforskjell. Check. Check. Check. Han kunne ikke sagt det riktigere, og fortsatte:

– Jeg må passe på at jeg ikke kommer i slike situasjoner igjen, fortsatte han.

Nettopp. Det ser ut som han var i en slik situasjon på Bar Vulkan forrige helg.

Nå er det ingen metoo-skandale på gang bare fordi Trond Giske går på nabopubben, jekker opp en Dahls og danser med folk.

Men når tilliten har svulster, har man mindre å gå på.

Det virker selvsagt urettferdig at alle andre får være med på våt-T-skjorte-konkurranse, og ikke du. Men det er sånn det er. Man holder seg unna. Man har mindre handlingsrom. Man tar det attføringskurset i klosterliv.

Nå er det ikke opp til meg å vurdere om Giske har tillit i Trøndelag Ap. De får de gjøre selv.

Det burde ikke være så mye tvil. Denne uken sa flere trønderkvinner at det var for tidlig med comeback for Trond.

Danse-Trond gir dem en straight flush.

Selv om det skulle være innafor, er det utafor. For politikk handler ikke om jus. Det handler om tillit.