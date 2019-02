DRIKKER TIL DE SPYR: Nicolay Ramm lanserte låta «Raske Briller» i beste NRK-sendetid fredag kveld, i sitt program «Alpestreker». Foto: Skjermdump, NRK

Debatt

Ut mot Nicolay Ramms låt: – Skivebom av NRK

Hvorfor skal Nicolay Ramms lengsel etter en artistkarriere smøres ut over norske TV-skjermer i idrettens sendetid når temaet er alkoholmisbruk? Foran alle, foran barna, foran ungdommene. Er det ingen hjemme i NRK-bygget? Spør Brage Engeset Rødal i dette innlegget.

Publisert: 27.02.19 08:30 Oppdatert: 27.02.19 08:45







BRAGE ENGESET RØDAL, Idrettspedagog.

I den blinde jakten på å gjenskape VGs suksesshistorier i musikkverdenen, med nylig spellemannsnominasjon, går NRK inn i musikkvideosjangeren med Nicolay Ramm. Drikke til du spyr er tema. Kjendisene flokker til. NRK klapper og sender i beste TV-tid. Er det ingen hjemme i NRK-bygget? Alle har vel dratt til Seefeld.

Idretten skal være fristedet. Fristedet der det i kontrast til resten av samfunnet ikke stilles spørsmål til hvorfor man ikke drikker alkohol. Idretten har verdier som taler mot.

Nicolay Ramm har ikke fått med seg dette, og spiller på spying og alkohol som en del av sitt show rundt VM. Hoppere som spyr av å ikke tåle alkohol, raske briller som virker som et synonym for å drikke til du ender i bøtta. Morsomt.

Innlegget fortsetter etter denne videoen, hvor VGTVs Mads Hansen advarer Ramm:

Jeg ler ofte av Ramm. Han er morsom. Men det er ikke poenget. Poenget er, hvem passer på hvordan dette formidles? Hvorfor skal Ramms lengsel etter en artistkarriere smøres ut over norske tv-skjermer i idrettens sendetid når tema er alkoholmisbruk? Foran alle. Foran barna. Foran ungdommene. Er det forenelig?

Svaret gir vel seg selv. Det er feil forum.

I journalistikken rundt idretten letes det etter regninger for enhver spanderte øl fra NIF, mens statskanalen bruker tid, ressurser og sin makt som formidler av idrett og idrettens budskap til folket på å fremme drikkekultur og grøftefyll.

Idrettspedagog Brage Engeset Rødal. Foto: Joakim Dokka Norstad

«Å ha to sett av moralske normer, verdier og holdninger i parallelle forhold... et sett som forutsettes eller kreves praktisert av andre... og ett annet som man praktiserer selv eller aksepterer at en gruppe man selv tilhører eller sympatiserer med kan praktisere» (Wikipedia, dobbeltmoral). Hvis jeg leser Wikipedia riktig kan dette kalles dobbeltmoral av NRK.

Ramm sier selv i et intervju med VGTV: «Jeg har brukt masse tid på å lage dette fjaseriet». Sikkert betalt tid. Av NRK. Statskanalen.

Dette er humor. Eller i det minste et forsøk på det. Dette er en hit. Eller et forsøk på det. Det hører bare ikke sammen med de verdiene vi som jobber i idretten formidler til tusenvis av barn hver uke. Det hører ikke sammen med verdiene vi prøver formidle til ungdommer når vi jobber i helger med å lage alternative idrettslige aktivitetstilbud som et alternativ til alt som formidles i videoen til NRK.

Dette er flaut. Jeg venter på at noen kommer tilbake til NRK-bygget og sjekker sitt moralske kompass.

Som vi sier i idretten: Skivebom.