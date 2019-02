Foto: Roar Hagen

Leder

Farlig høyt konfliktnivå

Den militære opptrappingen i Kashmir viser hvor farlig det er for verdenssamfunnet å overse langvarige og uløste regionale konflikter. I 70 år har det tidligere fyrstedømmet i Himalaya vært åsted for tre kriger og uendelig konflikt. Nå er situasjonen mer spent enn på noe tidspunkt de siste 20 årene.

For to uker siden drepte en selvmordsbomber fra en islamistisk milits mer enn 40 indiske soldater i Kashmir. India hevnet angrepet ved tirsdag å utføre et luftangrep mot en terroristleir på pakistansk side av grensen. I går meldte både Pakistan og India at de hadde skutt ned fiendtlige kampfly i luftrommet over det omstridte landområdet. Det er en åpenbar fare for at eskalerende hevnaksjoner kan føre landene mot en ny krig.

Den langvarige konflikten mellom India og Pakistan fikk en ny dimensjon da de begge i 1998 gjennomførte prøvesprengninger av atomvåpen. Begge land gjør krav på Kashmir, mens noen i regionen vil ha selvstyre og en islamsk stat. Kampen om Kashmir fyrer opp nasjonalister på begge sider. De krever at deres myndighetene slår hardt tilbake mot nabolandet. Det er svært urovekkende når to atommakter engasjeres i en slik eksplosiv grensekonflikt.

Asias lengstvarende konflikt er like uløst som i 1948. Vi mener tidligere statsminister og grunnlegger av Oslosenteret, Kjell Magne Bondevik, har rett når han påpeker at det må et langt sterkere internasjonalt press på både India og Pakistan hvis man skal ha håp om å finne en løsning på konflikten.

Både India og Pakistan har uendelig mye å tape på en ny krig om Kashmir. Vi håper både Indias statsminister Narendra Modi og Pakistans statsminister Imran Khan begge innser at det ikke er i deres lands interesse at konflikten trappes ytterligere opp. Khan inviterte i går India til forhandlinger. Det er en god begynnelse.

USA, Kina og EU oppfordrer begge sider til å vise tilbakeholdenhet og unngå en eskalering av konflikten. Det er et riktig budskap i dagens alvorlige situasjon. Enda viktigere hadde det vært om stormaktene hadde brukt sin innflytelse til å lokke og presse partene til et forhandlingsbord. Men det internasjonale samfunnet har sviktet Kashmir, helt siden FN vedtok at det skulle holdes en folkeavstemning i regionen etter den første krigen. Det ble aldri noe av.