Tim Berners-Lee under et Norgesbesøk i 2012. Foto: Jørgen Braastad

Leder

30 år med www

Denne uken er det 30 år siden den engelske ingeniøren Tim Berners-Lee presenterte ideen om «verdensveven» World Wide Web for sine overordnede i den europeiske organisasjonen for kjernefysisk forskning, CERN.

Publisert: 12.03.19 12:11







Datamaskiner over hele kloden var allerede koblet sammen, men www gjorde det mulig å dele og lese all tilgjengelig informasjon fra en hvilken som helst computer. Verdensveven skapte kort sagt det digitale kybernetiske rommet de fleste oppfatter som «internett» i dag, og gjorde det dermed mulig å binde verden sammen på en helt ny måte. Epoken oppfinnelsen satte i gang er blitt karakterisert som «den fjerde industrielle revolusjon», etter maskinene, masseproduksjonen og automatisering som utgjorde de tre første.

World Wide Webs betydning for måten vi lever, jobber og kommuniserer på kan vanskelig overvurderes. I løpet av tre tiår har dette teknologiske gjennombruddet fjernet en lang rad med bransjer og yrker og snudd opp ned på en rekke andre. Ikke minst innen vårt eget felt: VG, som for tredve år siden var Norges største avis og produserte et stykk papiravis i døgnet, er i dag landets største merkevare på verdensveven og en portal til nyheter, sport, underholdning og annen type informasjon, formidlet via tekst, lyd og levende bilder, døgnet rundt.

Avisenes og kringkastingens nyhetsmonopol er brutt. Mens det for tredve år siden krevde betydelige økonomiske ressurser og et omfattende og kostbart distribusjonsapparat for å starte en avis, en radiostasjon eller en tv-kanal, har de fleste norske barn i dag teknologi i lommen som gjør at de kan kringkaste fra soverommet til hele verden.

Det har beriket mediebransjen, gjort journalistikken enda mer tilgjengelig og distribusjonen av nyheter til den raskest leverte varen i verdenshistorien. Den etablerte mediebransjen har hatt godt av konkurransen, og av den revisjonen og kritikken av sitt produkt som verdensveven har muliggjort. Men teknologien har også åpnet for helt nye muligheter til å overvåke enkeltmennesker og manipulere store grupper.

Revolusjonen er fortsatt ung og det fulle potensialet av det den har satt i gang har ennå ikke sunket helt inn. De enorme teknologiske forandringene vil fortsette inn i de neste tredve årene, og behovet for smarte, modige og våkne mennesker av kjøtt og blod som kan forstå og kontrollere dem, vil ikke bli noe mindre.