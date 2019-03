OM NETTHETS: – Kritikk og saklige uenigheter må alle som ytrer seg i det offentlige rom være forberedt på. Men samfunnsdebatten må være trygg for alle å delta i, skriver Kjersti Stenseng.

Vi må gjøre noe med netthetsen

Flere som har engasjert seg i samfunnsdebatten melder om hets, sjikane og reine trusler. Dersom folk i frykt for hets, ikke lenger sier sin mening eller engasjerer seg politisk, har vi et stort demokratisk problem. Politikk og samfunnsdebatt kan ikke bare være for de aller mest herda.

Publisert: 08.03.19 13:55







KJERSTI STENSENG, Partisekretær i Arbeiderpartiet.

Nylig kunne vi lese om den 18 år gamle lederen i AUF i Rogaland, Hamza Ali. Han forteller at hver gang han ytrer seg politisk, mottar han hets og trusler. Det er spesielt alvorlig at unge mennesker får sitt første møte med demokratiet på denne måten.

Tidligere har vi hørt lignende historier fra politikere fra flere partier. Både nasjonalt og lokalt. Jeg tror det ofte kan oppleves ekstra tøft på lokalt nivå. Forholdene i mange lokalsamfunn er små. Lokalpolitikere er tett på de man er folkevalgt for.

Vi vet og at det er kvinner som blir hardest rammet. En rapport fra Amnesty i høst, viste at 2 av 3 kvinnelige politikere har blitt utsatt for netthets. Og det skjer som oftest på Facebook.

Flere kandidater jeg har snakket med foran høstens lokalvalg, lurer på om de må legge begrensninger på hvilke debatter de deltar. Det er et stort demokratisk problem. Politikk og samfunnsdebatt kan ikke kun bli en arena for et smalt utvalg av profesjonelle aktører med store team rundt seg.

Vi tar vi derfor denne problematikken på fullt alvor. Vi har sagt at alle våre ordførerkandidater foran høstens lokalvalg skal ha en beredskap rundt seg. Et par frivillige som kan hjelpe til med å svare og moderere kommentarfeltet i sosiale media. Slik at ingen skal stå aleine, og alle kan føle seg trygge. Våre lokalpolitikere skal kunne gå med rak rygg inn i alle debatter, uten frykt for å bli møtt med hat og sjikaner.

I tillegg har vi satt ned egen arbeidsgruppe mot netthets. Gruppa jobber langs tre ulike spor. Det første går på tiltak for å skjerme folkevalgte mot netthets, og ivareta dem som blir utsatt på det. Det andre er forslag til politikk som kan vedtas av Stortinget for å redusere netthets. Hva kan for eksempel politiet gjøre? Og det tredje går på samarbeid med media og store aktører som Facebook, for å redusere netthets. Vinkling, bildebruk og tidspunkt for publisering er noe som kan påvirke kommentarfeltet.

Hets skal ikke forveksles med kritikk. Kritikk og saklige uenigheter må alle som ytrer seg i det offentlige rom være forberedt på. Men samfunnsdebatten må være trygg for alle å delta i. Hvis ikke blir demokratiet kun for noen få profesjonelle aktører, og ikke for vanlige folk. Det taper vi alle på. Derfor er det så viktig å gjøre noe med netthetsen.