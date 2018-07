BETENT: Forholdet mellom USA og Iran har den siste tiden forverret seg. Foto: Leah Millis / X90205

USA og Iran

kommentar

Publisert: 27.07.18 11:22

Donald Trumps truende twitter-melding om Iran kan være begynnelsen på en ny krise. Eller en suksess.

De fleste amerikanske presidenter vil en eller annen gang i perioden bruke militærmakt mot et annet land. George W. Bush hadde krigene i Afghanistan og Irak, Obama bombet Libya, Clinton var president da Beograd ble bombet, Bush senior jagde Irak ut av Kuwait og Ronald Reagan hadde noen militære eventyr i Latin-Amerika.

USA er verdens største militærmakt, og det ser ut som om det ligger an slags automatikk i at landet med jevne mellomrom kommer i konflikter der militær maktbruk blir det foretrukne virkemiddelet. USA er også et av få land som helt på egen hånd kan angripe et noenlunde forsvart land fra luften.

Med Nord-Korea tilsynelatende på et mer fredelig spor enn på lenge, og IS mer eller mindre knust eller jaget på flukt i Syria og Irak, kan det være Iran som blir USAs neste mål. Ordbruken fra Trump, hans utenriksminister Mike Pompeo og sikkerhetsrådgiver John Bolton er konfronterende og skarp. Kritikken mot regimet i Teheran er helt åpen. Hvis man legger dette sammen med en mistanke om at Iran går videre med sitt atomprogram, er man plutselig nær en situasjon som kan ende med luftangrep.

Går USA helt dit tror jeg NATO havner i en krise. Når USA har bestemt seg for en militær aksjon er det rutine at de går runden hos sine allierte for å høre hvem som kan gi bidrag. Et angrep på Iran vil være politisk umulig i flere europeiske hovedsteder, spesielt fordi mange av dem fortsatt er bundet av atomavtalen. Konflikten som da vil oppstå mellom USA og mange NATO-land vil slå en alvorlig kile inn i alliansen. Et amerikansk angrep på Iran er et sikkerhetspolitisk mareritt for Europa.

Bush juniors krig i Irak var forrige gang USA og flere europeiske land skilte lag. Jens Stoltenbergs avgjørelse i 2005 om å trekke Norge ut av den krigen, førte til en anstrengt tone mellom USA og Norge i sikkerhets- og forsvarspolitikken i mange år. Sporene av det kan man finne i det lekkede ambassadetelegrammene på Wikileaks om går under navnet Cablegate. I rapportene fra USAs ambassadør i Norge til sine oppdragsgivere i USA tegnes det et bilde av Stoltenbergs regjering som en mer tvilsom alliert enn på lenge.

Irak-krigen skremte også flere europeiske politikere, fordi den hjemlige opinionen mot den var så kraftig. Den britiske statsministeren Tony Blairs ettermæle ble på det nærmeste ødelagt av den. Antiamerikanismen fikk en voldsom oppsving, før den roet seg igjen da Barack Obama tok over.

Med Trump som president ligger alt til rette for en ny oppsving av voldsom antiamerikanisme i Europa. Et angrep på Iran kan være det som utløser den. Om alliansen over Atlanteren, som har holdt Europa trygt siden andre verdenskrig tåler kombinasjonen Donald Trump og et svakt fundert angrep på Iran er tvilsomt.

Men Trump-administrasjonens skarpe retorikk behøver ikke å være opptakten til et angrep, slik det var da det politiske fundamentet for angrepet på Irak ble lagt på begynnelsen av 2000-tallet. Det kan også være et taktisk utspill slik vi så mot Nord-Korea i fjor. Da var også språkbruken skremmende. Røster godt utenfor Trump-kretsen har lenge ment at atomavtalen med Iran er for svak, at den ikke går langt nok i å garantere at landet virkelig slutter å utvikle kjernefysiske våpen.

Trump har i flere sammenhenger hatt en strategi om å reforhandle avtaler slik at de blir bedre for USA. Det kan også være planen bak utspillene nå. Han truer med angrep og regimeskifte for å tvinge makthaverne i Teheran til en ny og mer omfattende avtale.

I denne typen politikk, der alt blir en slags seier eller tap-forhandling, er det viktig at motstanderen ikke skjønner ditt egentlige mål. Først da kan man få et resultat som ligner det man ønsker seg. Trump behersker denne strategien godt. Men den sprer stor usikkerhet, og den kan selvfølgelig gi politiske komplikasjoner som USA og Trump ikke forutser.