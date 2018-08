Foto: Roar Hagen/VG

Pers pinlige ferieflørt

leder

Publisert: 04.08.18 04:15

2018-08-04

Statsråder fortjener ferie og privatliv. Men det er for mye å forlange når de ikke melder fra hvor de reiser og glemmer den gule lappen med «husk du er statsråd».

Fiskeriminister Per Sandbergs eget departement trodde han var i Tyrkia da han i forrige uke dro på ferie til Iran . Iranerne, derimot, visste. Norske myndigheter ble tatt på senga da det iranske utenriksdepartementet ringte. Etter hektisk kommunikasjon mellom Sandbergs departement og UD , var svaret at ingen kjente til turen.

Slik klarte Sandberg å sette norske myndigheter i forlegenhet. Han skulle selvsagt sagt fra før han dro og lagt igjen jobbtelefonen hjemme.

Et par dager etter avreise fortalte statsråden at han var i Iran. Hemmelighold kan ingen beskylde Sandberg for, til det er oppdateringene i sosiale medier for tallrike. Ja, tvert om skrøt Sandberg på Facebook av det vakre landet som han hevdet var et av verdens mest «misforståtte».

Slik klarte Sandberg å sette sitt eget parti i forlegenhet, for Frp har vært konsistente kritikere av det mullastyrte regimet med hijabtvang, drakoniske straffemetoder og tallrike brudd på menneskerettighetene. Vanlige folk kan ikke reise på ferie som kjærester i dette landet. Og vanlige kvinner kan ikke droppe hijaben. At Sandberg også har deltatt på offisielle feiringer med iranske myndigheter, opprører selvsagt både iranske regimekritikere og partifeller.

Men sikkerheten var ivaretatt i alle fall, sa Sandberg, som hadde fått sikkerhetsråd før han besøkte Iran som statsråd i 2016. Og dessuten hadde han jo nesten ikke brukt jobbtelefonen på turen. Telefonen med regjeringens saksbehandlingssystem hadde stort sett ligget i kofferten. Da kritikken kom, forsvarte han seg med at ulike departement har ulike rutiner ved reiser til høyrisikoland.

Slik satte han norske sikkerhetsmyndigheter i forlegenhet, for slik kan vi jo ikke ha det. Enten er det noe galt med sikkerhetsarbeidet eller så har Sandberg glemt alt han er blitt fortalt. Det finnes ingen annen forklaring om han ikke skjønner hvor ubetenksomt dette er.

Det er altså mange som har god grunn til å være pinlig berørt av Sandbergs ferietur sommeren 2018. Men mest av alt er dette pinlig for Per Sandberg selv. At vi skulle oppleve at det er iranske myndigheter må fortelle oss hvor statsråden vår er, den så vi ikke komme.