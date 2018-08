KULLSVART: President Trump på et arrangement i Charleston i Vest-Virginia tirsdag kveld. Foto: LEAH MILLIS / Reuters

En helt vanlig dag på jobben

MENINGER 2018-08-22

For alle presidenter før ham ville bestikkelser og misbruk av valgkampmidler ført til store problemer og mulig riksrett. For Donald Trump er det bare en nok en dag på jobben.

Publisert: 22.08.18

Presidentens tidligere fikser, Michael Cohen , har bukket under for det enorme presset og samarbeider nå med påtalemyndigheten. Han innrømmer svindel og skatteunndragelse og forskjellige former for økonomisk utroskap. Og viktigst av alt: Han har aktivt bidratt til å hindre at informasjon om «en kandidat til et føderalt embete» blir kjent, og at han kan ha bidratt til misbruk av valgkampmidler.

Begge deler skal, ifølge Cohen selv, ha skjedd på direkte ordre fra kandidaten til det føderale embetet, nåværende president Donald Trump himself.

Mange agerer sjokkerte. Men er egentlig noen overrasket? Er det noen grunn til å tro at Donald Trump under valgkampen i 2016 var så etisk høyverdig at han ikke var villig til å bruke noen tusen dollar på å få to tidligere elskerinner, en pornoskuespiller og en Playboymodell, til å holde kjeft?

Minst sjokkert av alle er Trumps kjernevelgere, som bare ser på dette som nok et bevis på at Trump er en handlingens mann som rydder nødvendige hindringer av veien for å få jobben gjort, uten videre dikkedarer.

For hva sa han om saken da han holdt hallelujamøte for sine tilhengere i Virginia i natt etter at saken ble kjent? Han raste mot falske nyheter og heksejakt og hevdet med styrke at det var ikke og hadde aldri vært noe samrøre med russerne.

Cohen og hans tilståelse ble ikke nevnt med et ord. Tilhengerne jublet.

Slik kommer Trump til å fortsette. Han putter alle sine kritikere og fiender på defensiven ved å overhøvle og oversvømme dem med de samme påstandene om igjen og om igjen in absurdum via Twitter og tv-overførte vekkelsesmøter.

Som han selv sa om basen sin under valgkampen i 2016: «Jeg kunne stått midt på 5. aveny og skutt noen, uten å miste noen velgere».

Hans trofaste væpner Rudy Giuliani skrøt åpenlyst av denne tefloneffekten tidligere i sommer, da han uttalte at Trump bokstavelig talt kunne slippe unna med drap, fordi presidenten er hevet over loven.

Og han har et poeng. Juristene strides om hvorvidt presidenten kan stilles for en sivil domstol. Derfor er riksrett den eneste metoden som tidligere har vært tatt i bruk mot presidenter man mener har brutt loven.

Men selv om Trumps tilhengere er lojale inntil døden, er han ikke usårbar. Det er til syvende og sist det republikanske partiet som har lagt en usårbarhetskappe over presidenten.

Og selv om mange tunge aktører i partiet himler med øynene over presidentens påfunn, innfall og manglende impulskontroll, er de godt fornøyd med det han leverer på skattelette, innvandring og innsettelse av konservative dommere ved føderale domstoler.

Slik vil situasjonen være til i hvert fall over mellomvalget i november. Skulle republikanerne miste flertallet i Representantenes hus kan det gi panikkreaksjoner i partiet.

Men inntil da er nattens sensasjonsoverskrifter bare nok en dag på jobben i tidenes mest kaotiske presidentskap.