Ingen liker kriminelle utlendinger

Publisert: 01.08.18 09:16

For mange nordmenn er Syden en evig russefeiring.

Et par kommende norske russegjenger røk uklar med loven i forrige uke, etter slåssing på den greske ferieøya Kos.

Etter kort tid i varetekt ble guttene sluppet fri på fredag. De er i VG svært kritiske til hvordan det greske politiet har håndtert dem etter det som ser ut til å være avtalte slåsskamper.

Det gikk likevel helt fint med de norske ungdommene. Trolig langt bedre enn det ville gjort med lokale bråkmakere i en lignende situasjon. Det kan de takke norsk UD og deres kontakt med lokale myndigheter for.

Vi kan imidlertid ikke redde alle fra konsekvensene av egne heisaturer. Derfor kan det være en god idé å ta noen få, helt grunnleggende forholdsregler før man legger ut på reise.

Reiseregel 1. Det er som regel forbudt å slåss. Kjepphøye norske ungdommer som avtaler masseslagsmål kan ikke forvente å stå høyt i kurs hos hverken ordensmakt eller lokalbefolkning. Strengt tatt bør reisende guttegjenger kalkulere inn at de begynner med en god del minuspoeng. Det er også liten grunn til å forvente fokus på rehabilitering og et humant fengselsopphold etter å ha brukt et lokalsamfunn som rekvisitt for å få utløp for eget testosteron.

Reiseregel 2. Narkotika er nesten alltid forbudt, og spesielt i land der nordmenn liker å ferdes. I denne kategorien finner vi en rekke smeller, som strekker seg fra kokainsmuglende norske jenter til yrkeskriminelle Gjermund Cappelen sitt heroinkjøp i Maldivene. Førstnevnte endte med lange fengselsstraffer, mens sistnevnte klarte å kjøpe seg fri etter å ha brukt om lag en million kroner på bestikkelser .

Det er imidlertid de færreste av oss som kan stille med Cappelens kriminelle nettverk og økonomiske ressurser for å betale oss ut av en slik knipe.

Man trenger ikke ta det så langt som å kjøpe heroin på stranden for å risikere alvorlig trøbbel. Da jeg var på Bali i fjor sommer oppdaget jeg raskt at det var svært populært blant andre turister med såkalte «shroom shakes». Det består av en narkotisk soppvariant som serveres festglade turister. Det hele foregår i en gemyttlig, avslappet og ganske hippieaktig atmosfære. Det kommuniseres imidlertid ikke like tydelig at Indonesia er et strengt muslimsk land som straffer narkotikaforbrytelser knallhardt. Faktisk såpass hardt at også utenlandske statsborgere har blitt henrettet for narkotikarelaterte forbrytelser.

Narkotikalovbrudd straffes jevnt over strengt i regionen. I en annen ferieperle, Filippinene, har landets president personlig lovet å drepe narkomane og kriminelle. Et løfte som overholdes hver eneste dag.

Reiseregel 3. Det er finnes idioter på reise, men det finnes også idiotiske lover og regler. Det som er både lovlig og selvsagt i Norge er ikke alltid lovlig i utlandet. Strengt islamistiske reisemål som Dubai er populære reisemål for mange nordmenn. Det er imidlertid mye norske reisearrangører ikke forteller om. Som for eksempel at det kan være straffbart å bli utsatt for voldtekt . At homofili er forbudt, og at man kan risikere straff bare for å skumpe borti noen på et utested. Som at det er forbudt å leie, å vise seg frem i for lite klær eller å kysse kjæresten sin. Og, ja. De har også en av verdens mest avanserte politistyrker .

Nå vil mitt overordnede tips egentlig være å holde seg unna turisme i gulfstatene, fremfor å bidra til regimenes gullpolerte luksuspropaganda . Under overflaten lurer undertrykkelse, slavearbeid, kvinneforakt og homohat. Om du likevel absolutt må dra, kan det være lurt å sette seg inn i hvordan du enklest kan holde deg unna politiet. Men det skal dessverre ikke mye til for å provosere. Spesielt hvis du er kvinne eller homofil.

Det kan være veldig bra å være nordmann på tur. God råd, godt lag og godt med drikke kan gjøre at man føler seg som konger av verden. Man er imidlertid ikke hevet over lokale lover og regler. De fleste steder er tvert imot straffene hardere, politiet tøffere og fengslene på en annen planet enn de vi har i Norge. I noen land skal det attpåtil ikke spesielt mye til for å havne der. Feil legning eller feil klesvalg kan i verste fall være nok.

Sjekk uansett hva som gjelder før du drar. Det er ingen skam å snu før masseslagsmålet er i gang. Heller ikke i Syden liker folk kriminelle utlendinger.