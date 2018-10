Magnus Holøyen som ble satt under verge mot sin viten og vilje har nå blitt en selvstendig mann igjen. Han skal delta på Debatten på NRK i kveld. Her sammen med Tolga-ordfører Ragnhild Aashaug. Foto: Krister Sørbø/VG

Det vanskelige ordet

Ordføreren i Tolga har ikke noe annet valg enn å be brødrene Holøyen om unnskyldning.

Alle som har vært med på å oppdra barn vet at det har liten hensikt å prøve å tvinge noen til å si unnskyld. En unnskyldning frembrakt under press er sjelden ektefølt og både effekten og hensikten synes først og fremst å være å ydmyke den motvillige avsenderen som en botsøvelse for det gale han eller hun har gjort. Men i noen tilfeller vil en unnskyldning også utvilsomt være det beste for avsenderen, selv om den kommer etter et visst press. Og den beklagelsen Tolga kommune ved ordføreren skylder brødrene Holøyen, er et soleklart slikt tilfelle

VG har i uken som gikk avdekket hvordan brødrene Holøyen urettmessig ble satt under vergemål og fratatt helt grunnleggende rettigheter som borgere av kongeriket Norge, etter at to av dem urettmessig ble tildelt diagnosen psykisk utviklingshemmet. I artikkelserien har det også vært dokumentert hvordan kommunen drastisk økte antallet registrerte psykisk utviklingshemmede i kommunen, etter at rådmannen hadde vist hvordan overføringene dette ville utløse fra staten, ville kunne gå i pluss. I over to år måtte brødrene kjempe for å bli kvitt et vergemål hverken kommunelegen eller Fylkesmannen spurte dem om de ville ha. Det siste vergemålet ble opphevet torsdag denne uken, etter at Fylkesmannen i Hedmark hadde sett Magnus Holøyen på tv, og dermed innså det åpenbare.

Det er ingen som helst tvil om at det har skjedd et gigantisk overgrep mot brødrene Holøyen, og at det er det offentlige Norge som sitter med ansvaret for dette. Selvgranskingen av hvordan dette kunne skje, må starte umiddelbart. Men først og fremst må myndighetene erkjenne ansvaret, og det gjør man blant annet ved å be om unnskyldning. Dette innså heldigvis Erna Solberg da hun fikk vite om saken. Mens ordfører i Tolga, Ragnhild Aashaug, under Debatten på NRK torsdag presterte den typen utenomsnakk og ansvarsfraskrivelse som ligger i å «beklage dersom han har opplevd at kommunen ikke har ønsket ham eller brødrene hans vel».

For dette er ikke en personlig «opplevelse» brødrene sliter med. Dette er et overgrep myndighetene ved ordføreren har ansvar for. Og da kommer man ikke videre før man har innsett realitetene i saken og begynt på det lange og krevende arbeidet med å gjøre opp for seg.