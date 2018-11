SLUTTET: – Vi bokstavelig talt løper for å gjøre en best mulig jobb. Likevel får ikke de eldre den forsvarlige helsehjelpen de har krav på og mange av dem tør jeg påstå lever uverdige liv, skriver Reisæter.

I forrige uke sluttet jeg som sykepleier. Et yrke jeg virkelig elsker, virkelig er stolt av og som har gitt meg så mye både på det personlige og faglige plan. Et yrke jeg tror jeg er skikkelig god i, og som jeg oppriktig trodde jeg skulle stå i helt til den dagen jeg nådde pensjonsalder og skulle legge uniformen på hylla for siste gang. Slik ble det ikke.

VIGDIS REISÆTER , stolt, men frustrert sykepleier.

Hjertet mitt har alltid banket litt ekstra for de eldre. Jeg visste allerede da jeg begynte å studere at min sykepleiervei måtte gå inn i geriatrien.

Jeg anser meg selv som relativt realistisk anlagt og var fullstendig klar over at det kom til å bli tøffe tak og stressende hverdager. Men jeg er overhodet ikke arbeidssky, og tanken på å ha mye å gjøre snarere trigget meg enn skremte meg.

Nå som jeg har jobbet snart ti år i eldreomsorgen, er jeg fortsatt ikke arbeidssky. Jeg er derimot skikkelig skremt. Skremt over å se at avstanden mellom hva vi burde gjøre, og hva vi faktisk har tid til å gjøre, blir større for hver dag som går. Skremt over å kjenne alle innstramminger i budsjettene på kroppen.

Disse økonomiske kuttene gjør at vi som sykepleiere stadig blir pålagt flere arbeidsoppgaver og større ansvar, samtidig som arbeidsvilkårene våre blir dårligere.

Oftere og oftere står vi helt alene med tungt ansvar og krevende oppgaver, uten at lønningene våre blir hevet av den grunn.

Vi bokstavelig talt løper for å gjøre en best mulig jobb. Likevel får ikke de eldre den forsvarlige helsehjelpen de har krav på og mange av dem tør jeg påstå lever uverdige liv.

Å kjenne på at man aldri strekker til, uansett hvor hardt man jobber – det er en tung bør å bære på vei hjem fra endt vakt.

Vi er utrolig heldige som har fantastiske assistenter og hjelpepleiere på laget – all honnør til dem!

Men det er likevel ikke til å komme bort ifra at uten nok sykepleiere på jobb, så mangler det også vesentlig faglig ekspertise. Uten denne ekspertisen er faren overhengende for feilmedisineringer, infeksjoner og andre fatale følger.

Sykepleiermangelen er en varslet krise, men vi på gulvet opplever at krisen allerede er her. Alarmbjellene har ringt lenge, men dessverre for døve politiske ører. Mangelen på sykepleiere går ut over pasientsikkerheten.

Det føles grusomt å ikke kunne tilby eldre på sykehjem den faglige kompetansen, omsorgen og verdigheten de har krav på. Ingenting ville glede meg mer dersom jeg tar feil, men dessverre har jeg ikke troen på at situasjonen vil bedre seg med det første – verken for sykepleierne eller de eldre.

Ikke før de som sitter på pengesekken tar seg tid til å høre på oss som står i dette hver dag, er det mulig å øyne et lite håp.

For dessverre har ikke vi sykepleiere makten til å gjøre noe med problemene. Vi kan ikke opprette flere fulle stillinger, vi kan ikke bevilge høyere grunnbemanning for å øke den faglige standarden, og vi kan ikke gi sykepleiere en lønn som gjenspeiler ansvaret de har og jobben de gjør.

Men noen kan ta grep, og de har navn og adresser. De heter Bent Høie og Åse Michaelsen. De sitter i Regjeringen, og de kan enkelt gjøre noe med problemet. Men jeg mistenker at de ikke helt forstår hva problemet går ut på.

Så her er min bønn til de som bestemmer: Vi er mange svært kompetente og faglig ambisiøse sykepleiere her ute som ønsker å gi pasientene våre et godt og verdig liv.

Men dersom dere, som faktisk har mulighet til å gjøre noe med problemet, ikke snart stopper opp og hører på hva vi her ute i feltet opplever, er jeg redd det snart ikke er mange av oss igjen. Prisen for å bli er for høy å betale.

Det ble den i alle fall for meg, og jeg har lagt uniformen på hylla for siste gang.

