Blikket som sier alt

Av Leif Welhaven

SÅ TIL HØYRE: Jakob Ingebrigtsen løper for en plass øverst på denne seierspallen i 1500-meterfinalen i OL. Foto: Bjørn S. Delebekk

Så nær er den seierspallen Jakob Ingebrigtsen (20) drømmer om å stå øverst på…

Publisert: Nå nettopp

Med full kontroll på feltet viser 20-åringen at han er «a man with a plan».

Etter å ha brukt minimalt med krefter i forsøksheatet tidligere i uken, var det heller aldri noen tvil om at Ingebrigtsen skulle ta seg videre fra torsdagens semifinale.

Fra tredje seterad på olympiastadion kunne ikke utsikten vært bedre til hvordan han disponerte, regulerte og kalkulerte.

Interessant nok er den blå og litt beskjedne seierspallen på praktanlegget i Tokyo plassert nesten inntil løpebanene på arenaen: Rett ved siden av de fem ringene som illustrerer at vi snakker om klodens mest prestisjefylte sportskonkurranse.

Idet Jakob Ingebrigtsen foretok en av mange kontroller av konkurrentene, vendte han blikket rett i retning av platået han for alt i verden ønsker å stå øverst på til helgen.

Tilfeldig? Kanskje.

Går det troll i ord?

Slett ikke umulig.

KONTROLLERT: Jakob Ingebrigtsen la seg bakerst i feltet fra start, men gikk straks opp og tok føringen. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

For de fleste i feltet er det nærmeste de kommer å få løpe forbi den pallen.

Men Ingebrigtsen er åpenbart en løper som mener alvor i sitt aller første OL.

Forrige gang lekene ble arrangert var OL var Jakob Ingebrigtsen ikke mer enn 15 år gammel. Innimellom er det lett å glemme hvor ung han fortsatt er.

Han fremstår jo så taktisk trygg, så moden, så rolig. Så bevisst på hvor han er og hvorfor han er nettopp det.

Det oser selvtillit av hvert skritt på arenaen – og av hver setning han kommer med i intervjuene.

«Jeg føler meg klar og er i form. Det er bare opp til meg selv å skaffe meg en medalje før jeg reiser hjem», sier Ingebrigtsen, med en helt annen sinnsro enn pappa Gjert har når det drar seg til.

Lørdag 7. august er datoen for en finale som ikke kan bli noe annet enn uvirkelig nervepirrende.

Der er ikke Jakob Ingebrigtsen den største favoritten, så lenge den regjerende verdensmesteren Timothy Cheruiyot også befinner seg på startstreken.

Kenyaneren holdt på å ikke komme seg til OL, men også han har hatt full kontroll i innledende heat.

I KJENT STIL: Timothy Cheruiyot ligger som oftest i front av feltet – og hele veien til mål. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Denne torsdagskvelden var Cheruiyot allerede kvalifisert fra det første semifinaleheatet, da Ingebrigtsen så smertefritt slo følge til finalen.

«Head to head» er statistikken entydig i norsk disfavør, men det finnes jo ingen bedre anledning å bryte forbannelsen på enn i en OL-finale.

Så langt har nordmannen brukt beskjedent med krefter de to gangene han har vært i aksjon. Nå er det tid for å banke løs med alt han har.

Det er slett ikke take it or leave it for Ingebrigtsen i en olympisk sammenheng, siden han er så ung at muligheten er mange. Men i Ingebrigtsens hode er det garantert ingen grunn til å vente med å sprenge den aller gjeveste grensen.

Snart har vi svaret på om han kan klatre opp på pallen han har blikket rettet mot.

Lykke til!