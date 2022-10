SELVMORD: – Om tallene hadde vært motsatt ville de sett sånn ut: I fjor var det 658 drap i Norge. Det er bortimot to drap om dagen. Det er ikke vanskelig å forestille seg de presseoppslagene det ville avstedkommet, de høyst betimelige politiske kravene om handling, skriver Håvard Syvertsen.

Hva om tallene hadde vært motsatt?

I fjor ble det begått 27 drap i Norge. 27 tragedier med store ringvirkninger for de berørte. Samtidig finnes det et annet drapstall. I fjor begikk 658 mennesker selvmord i Norge. Hvert og ett tilfelle med store ringvirkninger av sorg og smerte.

HÅVARD SYVERTSEN, forfatter

Vi lider ofte av et automatisert blikk, vi ser ikke, fordi vi tror vi vet hva vi ser - vi har sett det før, mange ganger, tror vi.

I litteraturen snakkes det om «make it new», altså få det kjente til å framtre som nytt sånn at vi kan se det.

Én måte å gjøre det på er underliggjøring, slik Lev Tolstoj gjorde da han betraktet tilværelsen sett gjennom en øynene til en hest. En annen måte kan være et perspektivskifte eller en sammenstilling som får oss til å sperre øynene opp.

I fjor ble det begått 27 drap i Norge. 27 tragedier med store ringvirkninger for de berørte. I Sverige, landet med «svenske tilstander», ble det begått 113 drap, et skremmende høyt tall, som likevel er 11 færre enn året før.

Alt dette utløser store presseoppslag og allmenn bestyrtelse. Det kreves mer politi og strengere lovgivning. Den svenske valgkampen i år dreide seg ikke minst om bandekriminaliteten og den økende volden.

Samtidig finnes det et annet drapstall. I fjor begikk 658 mennesker selvmord i Norge. I Sverige var tallet 1226. 11 av dem var barn under 15 år. Hvert og ett tilfelle med store ringvirkninger av sorg og smerte.

PSYKISK UHELSE: – Psykiatrien har blitt nedbygd i årevis. Terskelen for å få akutt hjelp er høy, rammene er for trange, skriver forfatteren.

Psykiatrien har blitt nedbygd i årevis. Terskelen for å få akutt hjelp er høy, rammene er for trange. Du kan dra på legevakta og fortelle om dine suicidale tanker og bli sendt hjem igjen, fordi legen ikke vurderer situasjonen som akutt. Du blir antakelig informert om det psykiatriske tilbudet kommunen har, og når du tar kontakt der, får du vite at ventetida er lang.

Eller du blir akuttinnlagt og skrevet ut dagen etter fordi du ikke er akutt nok, uten at noe gjør mindre vondt av den grunn.

Eller du driver mellom instansene uten å få hjelp. Mannen som ble drept av politiet i Thereses gate gjorde det (jeg anbefaler Joakim Førsunds podkast «Mannen i Thereses gate»). Eller du faller gjennom nettverket og sitter isolert i din egen leilighet i årevis mens paranoiaen bygger seg opp, slik han som sto bak tragedien på Kongsberg gjorde.

Likevel leser vi hvert år selvmordstallene, som er nokså stabile, uten at det reiser seg et protesthyl. Ingen valgkamp har det som hovedsak.

Men hva om tallene hadde vært motsatt?

Om tallene hadde vært motsatt ville de altså sett sånn ut: I fjor var det 658 drap i Norge. Det er bortimot to drap om dagen.

Det er ikke vanskelig å forestille seg de presseoppslagene det ville avstedkommet, de høyst betimelige politiske kravene om handling.

Men altså, det VAR 658 drap i Norge i fjor, i tillegg til de 27 der den som ble drept ikke var identisk med den som drepte.

Om vi ser det på den måten var altså det reelle tallet på drepte her til lands i fjor 685.

Mandag var Verdensdagen for psykisk helse. Det burde vært det hver dag.

(Innlegget ble først publisert på Syvertsens Facebook-side, og gjengis her med tillatelse.)