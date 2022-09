Leder

Elevene rammes altfor hardt

LITE SKOLE: To år med pandemi ble etterfulgt at lærerstreik. (Illustrasjonsfoto).

Partene i skolestreiken må ta til vettet. Skolestreiken kan ikke fortsette mye lenger nå. Sårbare elever lider. Unge mennesker havner bakpå i sin utdanning.

Streikeretten står sterkt i Norge. Den er en viktig del av det velfungerende og godt organiserte arbeidslivet vi har i landet vårt. Streiker rammer ofte uskyldige tredjeparter. Det er en del av prisen vi må betale for den gode norske modellen.

Derfor har mange vært tilbakeholdne med å kritisere streiken, nettopp i respekt for lærernes rett til å føre sin egen lønnskamp. Det er bred enighet om at lærerne er en av samfunnets viktigste yrkesgrupper. Det er de som legger grunnlaget for fremtidens Norge.

Det er viktig, både for de unge, og for landet, at flinke folk søker seg til læreryrket, og at de blir der. Lønn er selvsagt et element når unge flinke folk skal vurdere om læreryrket er noe for dem.

Likevel. Nå er kostnadene ved årets lærerstreik i ferd med å bli for høye.

Etter to år med pandemi, der barn og unge tilbragte store deler av skolehverdagen hjemme, så vi store skadevirkninger hos mange elever.

De som allerede var sårbare, led mest. Men alle elever gikk glipp av både viktig undervisning, og sosialt liv. To år er lenge i et ungt liv.

Nå har enkelte lansert tanken om at psykisk helse bør bli en del av vurderingene for når regjeringen skal gripe inn i en streik med tvungen lønnsnemnd.

Dersom det hadde vært inne i vurderingene allerede, er det ikke usannsynlig at streiken allerede hadde vært avblåst - nettopp av hensyn til sårbare elever (og alle de andre) som nå sliter.

Uten å ta stilling til partenes krav og tilbud, og uten å gripe inn i streikeretten, mener vi at alle muligheter bør undersøkes for å få slutt på skolestreiken. Unge menneskers fremtid er i spill. Barn og unges psykiske helse er igjen, kort tid etter pandemien, rammet.

Partene i streiken bruker ulike tall for å begrunne sine ståsteder. De forholder seg til ulike utvalg av lærere når de legger frem sine syn.

Konflikten synes uløselig akkurat nå. Men dette kan ikke vare stort lenger. Noen må ta ansvar. Prisen er i ferd med å bli for høy.